%20 تراجعا فى أرباح البنوك خلال النصف الأول

أظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف فى البنك المركزى المصري، الصادرة أمس، تراجع صافى أرباح البنوك العاملة فى مصر، بنسبة %20 خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 50.049 مليار جنيه، مقابل 62.489 مليار خلال الفترة المقابلة من 2019.

وقال البنك المركزى إن البيانات مبدئية وتشمل الفترة من يناير حتى 30 يونيو للبنوك التى يبدأ عامها المالى من أول يناير، ومن أول يوليو حتى 30 يونيو للبنوك الحكومية التى تنتهى السنة المالية لها فى يونيو من كل عام.

عبدالعال: «كورونا» السبب وتوقعات بالتحسن نهاية العام مع عودة النشاط الاقتصادي

وأرجع محمد عبد العال الخبير المصرفى، انخفاض صافى أرباح بنوك القطاع المصرفى إلى أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل أساسي، قائلًا إن التراجع بنسبة %20 فقط يعد أمرا جيدا مقارنة مع قطاعات مصرفية قوية فى بلدان مجاورة، كما أن معظم البنوك فى الخارج حققت معدلات نمو سلبية فى الأرباح.

وذكر أن جائحة كورونا خفضت أنشطة المصارف عموماً، بجانب اتخاذ البنوك المصرية مخصصات كبيرة – تمثل جزءا من الأرباح- مما أدى إلى انخفاض صافى الأرباح المحققة.

وقال إنه خلال الأشهر الستة المقبلة سيكون هناك تحسن فى أرباح البنوك المصرية، مع عودة النشاط الاقتصادى تدريجيًا وظهور تأثيرات مبادرة البنك المركزى لدعم النشاط الاقتصادى والتيسير على العملاء.

وتابع : «ربما تستطيع البنوك تعويض نسبة التراجع فى الأرباح خلال النصف الثانى من العام، بعد أن أصدر «المركزي» تعليمات للتعامل مع العملاء بشكل منفرد، وفقًا للملاءة المالية لكل عميل وتأجيل الأقساط، وإعادة هيكلة الديون، مما يدعم المحافظ الائتمانية للبنوك».

كان يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، قال فى وقت سابق لـ«المال»، إن أزمة كورونا وطرح الشهادات ذات العائد %15 أثرت سلباً على أرباح البنك الأهلى خلال العام المالى 2019/2020.

وقال أبانوب مجدى، محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية فى بنك الاستثمار بلتون، إن زيادة مخصصات البنوك خلال النصف الأول من العام، تٌعد العامل الأكبر فى تراجع أرباح القطاع المصرفى، مشيرًا إلى أن المخصصات ارتفعت 3 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن السبب الثانى للتراجع يرجع إلى زيادة الضرائب المدفوعة، بعد التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون ضريبة الدخل وتأثيراته على الضرائب التى تدفعها البنوك مقابل الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وأوضح أن هناك تراجعا للإيرادات فى بعض البنوك خلال النصف الأول، مما ساهم فى تراجع صافى الأرباح ككل؛ نتيجة تراجع أسعار الفائدة، وعدم قدرة البنوك الخاصة على زيادة محافظ الودائع وتدبير تمويلات جديدة للعملاء بفعل الأزمة.

وطبقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع صافى الدخل من العائد للبنوك المصرية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة %4.17 ليبلغ 136.896مليار جنيه، مقابل 131.413 مليار خلال الفترة المقابلة من 2019.

وكشف تقرير البنك المركزى عن زيادة صافى إيرادات النشاط إلى 169.217 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 159.02 مليار نهاية يونيو 2019، بنسبة %6.4.

وقفزت مصروفات القطاع المصرفى المصرى خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة %23.5 لتصل إلى 119.168 مليار جنيه، مقابل 96.525 مليار بنهاية يونيو 2019.

وبلغت أصول القطاع بخلاف البنك المركزى نهاية يونيو الماضى 6.408 تريليون جنيه، مقابل 5.516 تريليون بنهاية يونيو 2019، بارتفاع %16.17.

واستحوذ أكبر 10 بنوك من حيث الأصول على نسبة %82.8 من إجمالى أرباح القطاع، مع تراجع صافى أرباحها بنسبة %17 لتسجل نهاية يونيو الماضى 41.439 مليار جنيه، مقابل 50 مليارا نهاية يونيو 2019.

وانخفضت أرباح أكبر 5 بنوك خلال النصف الأول من 2020 بنسبة %16 لتسجل نهاية يونيو الماضى 35.61 مليار جنيه، مقابل 42.424 مليار بنهاية يونيو 2019، ومثلت نسبة %71.15 من إجمالى أرباح القطاع.