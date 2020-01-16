%19.1 نمواً في قروض التمويل العقاري خلال 11 شهراً (جراف)

نمت قروض التمويل العقاري بنحو 19.1 % خلال أول 11 شهراً من 2019، حيث ضخت الشركات خلال تلك الفترة 2.332 مليار جنيه، مقابل 1.958 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018 وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكرت الهيئة فى أحدث تقاريرها، إن إجمالى ما ضخته الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى خلال 11 شهراً فى 2019 بلغ 1.102 مليار جنيه ، مقبل 894 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام 2018.

تراجع فى عدد العقود

وأضافت أن إجمالى العقود التى وقعتها الشركات مع العملاء تراجعت بنسبة 2.7% حيث انخفضت إلى 8.607 عقداً خلال 11 شهراً فى 2019 ، مقابل 8.848 عقداً خلال الفترة نفسها من 2018.

ويوضح الجراف التالى مؤشرات التمويل العقاري وعدد العقود خلال 11 شهراً

انخفاض فى قروض الشركات فى نوفمبر

ورغم الزيادة الكبيرة التى حدثت فى النشاط على مدار 11 شهراً إلا أن إجمالى ما ضخته الشركات خلال شهر نوفمبر 2019 فقط بلغ 168.9 مليون جنيه، مقابل 266 مليون جنيه فى نوفمبر 2018، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 36.6%.

ويوضح الجراف التالى مؤشرات التمويل العقارى خلال شهر نوفمبر

وأطلق البنك المركزى مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا.

وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل، وسمح البنك فى فبراير الماضى، بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنويًا.

كانت شركات التمويل العقاري، انتهت من ضخ كامل الحصة التى خصصها لها البنك المركزى للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها فى 2014.

أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ