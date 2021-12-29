%19 ارتفاعا فى الطاقة الكهربائية المولدة بالربع الثالث من 2021

ارتفع إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية خلال الربع الثالث من العام الجارى بنسبة تصل إلى %19 مقارنة مع الربع الثانى من العام الجارى وبزشيادة قدرها 11 مليار كيلووات ساعة.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ «المال» – عن أن إجمالى إنتاج مصر من الكهرباء بكل مصادرها سجل خلال الربع الثالث ( من يوليو وحتى سبتمبر 2021 ) نحو 58 مليار كيلووات ساعة.

وأضافت المصادر أن الربع الثانى من العام الجارى (من أبريل وحتى يونيو الماضى) سجل إنتاج نحو 47 مليار كيلووات ساعة.

وقالت إن شهر أغسطس استحوذ على المركز الأول كأعلى الشهور إنتاجا للطاقة الكهربائية بواقع 20.270 مليار كيلووات ساعة، يليه شهر سبتمبر بواقع 18.925 كيلو وات ساعة، وأخيرا شهر يوليو بطاقة إجمالية 18.868 مليار كيلووات ساعة.

وأوضحت أن شهر أبريل الماضى هو أقل الشهور إنتاجا للطاقة بواقع 13.925 مليار كيلووات ساعة، فيما سجل مايو نحو 16.214 كيلووات ساعة، وارتفع فى يونيو بواقع 16.860 مليار كيلووات ساعة.

وأرجعت المصادر ارتفاع إجمالى الطاقة المولدة خلال الربع الثالث عن الربع الثانى نتيجة تسجيل استهلاك الطاقة والأحمال على الشبكة القومية للكهرباء لأعلى معدل فى تاريخها خلال أغسطس الماضى مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير.

ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف أجبر الوزارة على زيادة إنتاجها

وأكدت أن استهلاك الطاقة الكهربائية ارتفع خلال شهور الصيف بأكثر من 3 – %4 عن الفترة المقابلة من العام الماضى نتيجة زيادة عدد التكييفات ودرجات الحرارة مقارنة مع حرارة الصيف الماضى والذى تزداد فيه الاستهلاك.

وأضافت أن الطاقة الكهربائية المولدة من الغاز الطبيعى استحوذت على نحو %75 من الطاقة المنتجة تليها الطاقة المولدة عبر المازوت بنحو %9 ثم الطاقات الجديدة والمتجددة بنحو 16 – %17 على مدار الربع الماضى.

ويصل إجمالى القدرة الاسمية للشبكة القومية للكهرباء لنحو 60 ألف ميجا وات، تشمل كل المصادر، بعد تنفيذ الوزارة عبر شركة «سيمنس» 3 محطات كهربائية تعد الأكبر على مستوى العالم بنظام الدورة المركبة، هى «بنى سويف»، و«الكريمات»، و«العاصمة الجديدة»، بقدرات 14800 ميجاوات، فيما بلغ إجمالى قدرات الطاقة المتجددة على مستوى مصر لنحو 6000 ميجاوات شاملة الطاقة المائية، وتمثل الطاقة المتجددة نحو %20 من إجمالى القدرة الاسمية للشبكة القومية.