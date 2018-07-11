%18 نموًا بمبيعات «أوتوكوول» خلال النصف الأول

المال-خاصقفزت مبيعات أوتو كوول لصناعة تكييف السيارات، خلال النصف الأولى من العام الجارى بنسبة بلغت %18، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الفترة من العام الماضى.قال حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن نمو المبيعات، جاء مدعوماً بالتحسن الطفيف الذى تشهده مبيعات السيارات فى السوق، لاسيما فى الط

المال-خاص

قفزت مبيعات أوتو كوول لصناعة تكييف السيارات، خلال النصف الأولى من العام الجارى بنسبة بلغت %18، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الفترة من العام الماضى.

قال حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن نمو المبيعات، جاء مدعوماً بالتحسن الطفيف الذى تشهده مبيعات السيارات فى السوق، لاسيما فى الطرازات المجمعة محلياً، الأمر الذى انعكس بالإيجاب على مبيعات أجهزة تكييف السيارات، بكونه جزء أساسى من المكونات المحلية المساهمة فى صناعة السيارات.

أوضح عبد العزيز أن منتجى السيارات الفاخرة، وراء نمو مبيعات التكييف محددًا البافارية لصناعة السيارات، منتج بى إم دابليو، وتويوتا إيجيبت، منتجة طراز تويوتا فورشنر، وشركة فيات كرايسلر أتومبيل إيجيبت، منتج جيب فى مصر.

أشار إلى أن تحرير أسعار الصرف ساهم فى نمو إيرادات وحجم صادرات أوتوكوول لعدد من الدول الأوربية، التى من بينها إيطاليا، وإنجلترا، والسماح بزيادة نشاط الشركة عبر توفير أجهزة التبريد للأتوبيسات، وشاحنات النقل المبرد.

كشف عن سعى الشركة لبحث سبل إنتاج مكونات جديدة للسيارات، مع سعى وزارة التجارة والصناعة لتعميق المكون المحلى فى صناعة السيارات.

كان عبد العزيز قد أعلن فى وقت سابق لـ«المال»، عن سعيه لضخ استثمارات بقيمة 45 مليون جنيه لبدء إنتاج أجزاء جديدة لتكييف السيارات، مثل مواسير ومبخرات، وغيرها للمساهمة فى زيادة القمية المضافة فى إنتاج تكييف السيارات.

بين أن خطوط الإنتاج تستعوب خطط أتو كوول التوسعية، التى تستهدف إنتاج مكونات جديدة، لا سيما أن نسب التشغيل الحالية تصل إلى %70.

يذكر أنه خلال العام الماضى تمكنت أتو كوول من تحقيق عوائد من تصدير تكييف للسيارات، لعدد من الدول الأوروبية بقيمة تصل إلى 42 مليون جنيه، وأن الخطة تستهدف مضاعفة الإيرادات نهاية العام الجارى لتصل إلى 70 مليون جنيه.

