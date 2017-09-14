%176 نمواً فى أعمال شركات التمويل متناهى الصغر

❐ مجدى موسى: نجاحها فى الحصول على قروض بنكية العامل الرئيسىهبة محمدتمكنت شركات التمويل متناهى الصغر من رفع قيمة القروض الممنوحة بأكثر من مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ %176.6 لتسجل 1.6 مليار جنيه فى الفترة من إبريل حتى يونيو 2017، مقابل قروض بقيمة 594.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016، رغم تواضع ع

❐ مجدى موسى: نجاحها فى الحصول على قروض بنكية العامل الرئيسى

هبة محمد

تمكنت شركات التمويل متناهى الصغر من رفع قيمة القروض الممنوحة بأكثر من مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ %176.6 لتسجل 1.6 مليار جنيه فى الفترة من إبريل حتى يونيو 2017، مقابل قروض بقيمة 594.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2016، رغم تواضع عدد الشركات العاملة فى السوق المحلية، والتى تقتصر على 3 شركات فقط.

يعمل بالسوق 3 شركات تمويل متناهى الصغر هى: تنمية، ريفى، وشركة تساهيل، كما تم مؤخراً تأسيس شركة سندة ويستحوذ البنك العربى الأفريقى على حصة منها، وشركة تمويلى التى أطلقها بنك الاستثمار القومى.

وأوضح التقرير الربع سنوى للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجمعيات الأهلية الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط نمت بواقع %14.1 خلال نفس الفترة، لتمنح أكثر من 700 جمعية نحو 482.6 مليون جنيه، وبذلك تصل المحفظة الائتمانية إلى 3.8 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى.

يشير ذلك إلى قدرة الشركات الثلاثة بجانب نظرائهم المتوقع تأسيسهم فى الفترة المقبلة، على الحصول على نصيب الأسد من سوق التمويل متناهى الصغر بالسوق المحلية.

وفسر مجدى موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، نجاح الشركات فى تحقيق معدلات نمو ملحوظة، وذلك بقدرتها على الحصول على قروض من البنوك ومصادر التمويل الأخرى، عكس الجمعيات التى لا تهدف للربح، ويصعب على كثير منها خاصةً “الفئة ج” تلقى تمويلات من القطاع المصرفى.

وتخشى الكثير من البنوك التواصل مع الجمعيات الأهلية العاملة فى القطاع من “الفئة ج”، التى تقل محفظتها الائتمانية عن 10 ملايين جنيه، لارتفاع المخاطر المرتبطة بهذا التمويل، وتفضل البنوك التعاون مع الجمعيات فئة “أ” و “ب”، التى تزيد محفظتها عن 10 ملايين جنيه، كما تمنح بعض وحدات القطاع المصرفى قروضاً بضمان أوعية إدخارية تفادياً لتعثر الجمعيات، والمخاطرة بأموال المودعين.

وتابع “موسى” قائلا إنه رغم ارتفاع عدد الجمعيات الأهلية مقابل الشركات، إلا أن الأخيرة لديها تنوعاً واضحاً فى مصادر التمويل، بما يعزز قدرتها على ضخ تمويلات جديدة ودعم حصتها السوقية، مشيراً إلى أنه فى حال استمرار صعوبة الحصول على التمويل فإن الشركات ستستحوذ على السوق المحلية، وهو ما يقلص من فرص المنافسة المحتملة.

وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر راعى تلك التحديات، ولذلك يعكف حالياً على إعداد برامج فنية لتأهيل الجمعيات، خاصةً الصغيرة، فى التواصل مع البنوك لتلقى التمويلات.

ويعكف الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر على تنظيم دورات تدريبية متعددة، بالتعاون مع شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر، ودورة تدريبية أخرى بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تأهيل الجمعيات على عدة محاور، أبرزها رفع قدرتها على الحصول على قروض بنكية.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقريراً بنهاية يونيو الماضى، يشير إلى استمرار قطاع التمويل متناهى الصغر فى النمو خلال النصف الأول من العام 2017، وتمثل ذلك فى ارتفاع قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات بواقع %23، والتى بلغت بنهاية يونيو الماضى 5.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.48 مليار نهاية ديسمبر 2016.



