%17.8 تراجعًا فى صادرات السيارات خلال 11 شهرًا

سجلت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها تراجعًا، بنسبة 17.8%، لتصل إلى 59.8 مليون دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضى، مقابل 72.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد السيارات التى تم تصديرها بلغ 497 مركبة لصالح 23 دولة خلال تلك الفترة.

واستحوذ قطاع الأتوبيسات على النصيب الأكبر من إجمالى الصادرات، بنسبة 89.9% بإجمالى توريد 447 مركبة، فيما حصدت المركبات التجارية حصة قدرها 10.6% بواقع 53 وحدة.

وبحسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن «المملكة المتحدة» حافظت على تمركزها فى قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر مستحوذة على حصة سوقية 37%، بقيمة بلغت 22.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضى.

وجاءت الكاميرون فى المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للمركبات المجمعة محليًّا بحصة سوقية 13.6% بقيمة استيرادية 8.2 مليون دولار.

وحصدت فرنسا المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 11.6% بقيمة استيرادية 7 ملايين دولار، تبعتها «السعودية» فى المركز الرابع بحصة قدرها 10.3% بقيمة 6.2 مليون دولار.

واحتلت الفلبين المرتبة الخامسة فى قائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر، بعد أن حصدت حصة سوقية 3.7% بقيمة 2.2 مليون دولار.

واقتنصت النيجر المرتبة السادسة مستحوذة على حصة سوقية 3.3% مسجلة 2 مليون دولار، تبعتها «الإمارات» بحصة قدرها 3.1% بقيمة استيرادية 1.9 مليون دولار.

وجاءت موريتانيا فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية 3.09% بقيمة استيرادية 1.8 مليون دولار، وصعدت «كوبا» للمركز التاسع بحصة قدرها 3.07% بقيمة 1.3 مليون.

فى حين تراجعت كوت ديفوار إلى المرتبة العاشرة بعد أن حصدت حصة سوقية 2.2% بقيمة استيرادية 1.3 مليون دولار، تبعتها «السنغال» فى المركز الحادى عشر بقائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًّا، بحصة قدرها 1.5% بقيمة 926 ألف دولار.

واستحوذت باقى الدول الأخرى على حصة سوقية 6.9% من إجمالى صادرات قطاع السيارات، بقيمة استيرادية بلغت 4 ملايين و164 ألف دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضى.

جدير بالذكر أن مصر احتلت المرتبة 37 فى قائمة الدول المصنعة للسيارات بمختلف أنواعها بإنتاج 71 ألفًا و400 مركبة خلال العام الماضى، وذلك وفقًا لتقرير رابطة مصنعى السيارات العالمية «OICA».