%17 ارتفاعا فى إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح خلال مارس الماضى

ارتفع إنتاج الكهرباء المولدة من طاقة الرياح خلال مارس الماضى 17%، مقارنة بالإنتاج فى فبراير، بزيادة قدرها 40 جيجا وات /ساعة، بحسب ما كشف عنه مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

أضاف المصدر لـ«المال»، أن إجمالى الإنتاج من المحطات صعد ليسجل 270 جيجا وات/ ساعة خلال مارس، مقارنة مع إنتاج فبراير الذى سجل 230 جيجا وات ساعة.

أرجع ارتفاع إنتاج الطاقة إلى زيادة سرعة الرياح خلال الأشهر الماضية، مع تغير فصول السنة، وعدم توقف أغلب التوربينات خلال مارس لأى أسباب.

مصدر: دخول محطات جديدة وأعمال الصيانة ساهما فى الزيادة

أشار إلى أن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بأعمال الصيانة المستمرة ساهم فى زيادة كفاءة التوربينات، ورفع القدرات المنتجة التى يتم ضخها على الشبكة القومية.

أضاف أنه تم مؤخرًا ربط محطة ضخمة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بالشبكة بقدرة 250 ميجاوات، ما ساهم فى زيادة القدرات المنتجة، التى قامت بتنفيذها شركة أوراسكوم بالتعاون مع شركائها بنظام BOO (البناء والتشغيل والتملك).

تقوم هيئة الطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص المنفذين لمحطات الرياح فى مناطق خليج السويس والزعفرانة، بتوريد ونقل الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبيعها لها، على أن تقوم الأخيرة بدورها ببيعها إلى شركات توزيع الكهرباء التى تقوم بتحصيل قيمتها من المشتركين بمختلف أنواعهم.

كان محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أوضح لـ«المال» سابقًا أنه من المقرر ضخ 5 مليارات جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل (2020-2021)، عبر مواردها الذاتية وعدد من القروض الأجنبيه والمحلية، من أجل تنفيذ مشروعين لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية والرياح بقدرات تصل إلى 300 ميجاوات.

قامت هيئة الطاقة المتجددة بسداد نحو 6.2 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2017، حتى 1 أبريل 2020 لجهات دائنة محلية وأجنبية، أبرزها وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، والبنك الأهلى، ومؤسسات التمويل الدولية التى مولت مشروعات الهيئة فى سنوات سابقة، وأشارت إلى أن إجمالى المديونيات يصل إلى 10.5 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الشمسية خلال 2019 إلى 2.4 مليار كيلووات/ ساعة، مقارنة مع 3 ملايين كيلووات/ ساعة فى 2018 بعد دخول مجمع بنبان للخدمة- أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم – بقدرة 1465 ميجاوات، واستثمارات 2 مليار دولار.

تخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة ضمن مزيج الطاقة بحلول 2022، بواقع %12 لطاقة الرياح، و%6 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة.