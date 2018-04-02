%16 إجمالي ارتفاعات سهم بي إنفستمنتس خلال أول 3 أيام تداول

منى عبدالباري:شهد سهم بي بي أي القابضة للاستثمارات المالية "بس إنفستمنتس" ارتفاعا بنحو 16% خلال أول 3 أيام تداول له بالبورصة ليصل إلى مستويات 13.72 جنيه، مقارنة بـ 11.82 جنيه بداية تداولات الخميس الماضي أول يوم تداول.وفي التعاملات الصباحية لجلسة الاثنين صعد سهم "بس انفستمنتس" 5.5% إلى مستوى 13.7

منى عبدالباري:

شهد سهم بي بي أي القابضة للاستثمارات المالية “بس إنفستمنتس” ارتفاعا بنحو 16% خلال أول 3 أيام تداول له بالبورصة ليصل إلى مستويات 13.72 جنيه، مقارنة بـ 11.82 جنيه بداية تداولات الخميس الماضي أول يوم تداول.

وفي التعاملات الصباحية لجلسة الاثنين صعد سهم “بس انفستمنتس” 5.5% إلى مستوى 13.72 جنيها، مقارنة بمستويات إغلاق عند 13 جنيها في إغلاقات أمس الأحد.

وقال علاء سبع، الشريك المؤسس لشركة بي إنفستمنتس خلال إعلان بدء الاكتتاب، إن الاكتتاب الخاص على أسهم الشركة تمت تغطيته من نحو 100 مؤسسة محلية وعالمية وأفراد ذوي ملاءة مالية مرتفعة من عدة دول العربية بينها الكويت والإمارات.

كما لفت إلى أن حصيلة الاكتتاب إضافة إلى السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة والتي تتجاوز قيمتهم 600 مليون جنيه سيتم توجيههم توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة التوسع بالشركو واغتنام الفرص الجديدة فى العديد من القطاعات مثل: الغذاء، الطاقة، الخدمات البترولية، الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى قطاع التعليم.

وكانت شركة بى بى إى القابضة للاستثمارات المالية “بى إنفستمنتس”، قد أعلنت عن خطتها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، من خلال زيادة رأس المال عن طريق إصدار 38.1 مليون سهم لتخصيصها للمستثمرين المؤهلين، تمثل 32.6% من رأسمال الشركة قبل الزيادة، كما باعت 5 ملايين سهم من الأسهم المصدرة حاليا فى الطرح العام.