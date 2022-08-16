%15 نموًا فى صادرات مصر من السيارات خلال 5 شهور

سجلت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها – نموًا بنسبة %15 لتصل إلى 24.5 مليون دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل 21.3 مليون فى الفترة ذاتها من العام السابق.

واستحوذت الدول الآسيوية على الحصة السوقية الأكبر من صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها بنسبة بلغت %43.2 بقيمة 10.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

واقتنصت الدول الأوروبية حصة سوقية %33.8 من إجمالى صادرات مصر من السيارات بنحو 8.2 مليون دولار، فيما توزعت باقي الحصص التصديرية على الدول الأفريقية البالغة نحو %23 بقيمة 5.6 مليون.

في سياق آخر، اعتلت «هونج كونج» صدارة قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر، بعدما استحوذت على حصة %40 بقيمة بلغت 9.8 مليون دولار خلال تلك الفترة.

وحلت المملكة المتحدة فى المرتبة الثانية بحصة %33.3 بإجمالى نحو 8.1 مليون دولار، تلتها الكاميرون فى المركز الثالث بحصة قدرها %7.9 بقيمة بلغت 1.9 مليون.

وجاءت كوت ديفوار فى المرتبة الرابعة بحصة %5.3 بقيمة 1.2 مليون دولار، أعقبتها ليبيا فى المركز الخامس بحصة استيرادية %4.6 بقيمة بلغت 1.1 مليون.

وحصدت النيجر المرتبة السادسة بعدما استحوذت على حصة سوقية %2 بإجمالى نحو 484.5 ألف دولار، تلتها السعودية فى المركز السابع بحصة قدرها %1.9 بنحو 484 ألفا.

وتمركزت السودان فى المرتبة الثامنة مستحوذة على حصة سوقية %1.9 مسجلة نحو 478.8 ألف دولار، من إجمالى صادرات السيارات بمختلف فئاتها.

واقتنصت بنين المرتبة التاسعة بحصة استيرادية %1.3 بقيمة 311.7 ألف دولار، أعقبتها إسرائيل فى المركز العاشر بحصة قدرها %0.5 بنحو 118.5 ألف.

وظهرت إيطاليا فى المرتبة الحادية عشرة بحصة سوقية %0.4 بإجمالى نحو 92.8 ألف دولار، تلتها الإمارات فى المركز الثانى عشر بحصة قدرها %0.3 بنحو 78 ألف.

واحتلت قطر المرتبة الثالثة عشرة بقائمة الدول المستوردة للمركبات من مصر مستحوذة على حصة سوقية %0.2 بقيمة بلغت 51.5 ألف دولار، تلتها فلسطين فى المركز الرابع عشر بحصة قدرها %0.1 بإجمالى نحو 35.3 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغ نحو %0.3 على الدول الأخرى المستردة للمركبات من مصر «تركيا، وبلجيكا» خلال تلك الفترة.

حصص الدول المستوردة للمركبات من مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى

الدولة الحصة الأستيرادية % هونج كونج 40 المملكة المتحدة 33.3 الكاميرون 7.9 كوت ديفوار 5.3 ليبيا 4.6 النيجر 2 السودان 1.9 أخرى 5

إعداد – المال

المال – خاص