%15 زيادة فى الطلب على مبادرة مشروعك ببورسعيد

المال ـ خاصقال سيد سعدون، مدير مبادرة "مشروعك" فى بورسعيد، إن الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادرة "مشروعك" ارتفع بنسبة %15، بداية من العام الحالى.يذكر أن مبادرة مشروعك أطلقت منذ 2015، وتتبع وزارة التنمية المحلية، ويقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدة خدمات تمويلية،

المال ـ خاص

قال سيد سعدون، مدير مبادرة “مشروعك” فى بورسعيد، إن الطلب على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مبادرة “مشروعك” ارتفع بنسبة %15، بداية من العام الحالى.

يذكر أن مبادرة مشروعك أطلقت منذ 2015، وتتبع وزارة التنمية المحلية، ويقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدة خدمات تمويلية، وفنية منها قروض قصيرة، ومتوسطة الأجل تبدأ من 1000 جنيه، حتى 2 مليون جنيه، على 5 أعوام، بفائدة متناقصة لا تتجاوز %5، وفقا لبروتوكول وقع بين وزارة التنمية المحلية والبنك المركزى، لمشروعات المهن الحرة، وتمويل النشاطات التجارية، والمشروعات الصغيرة، فى صورة قروض لشراء وتمويل الآلات والمعدات وتمويل الثروة الحيوانية.

وكشف سعدون فى تصريح لـ”المال”، عن أن عدد الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات حتى الآن بلغت 1173 طلبًا، وافق على 178 طلبًا بإجمالى 5.7 مليون جنيه، فيما يدرس تمويل 113 مشروعًا أخرى، بإجمالى قروض تقترب من 39 مليون جنيه.

أوضح سعدون، أن وراء هذا الإقبال إقامة مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الصناعية، جنوب الرسوة ببورسعيد، والانتعاشة الصناعية التى تشهدها المحافظة، نتيجة تحول التجار والمستوردين من النشاط التجارى للصناعى، فضلا عن سهولة التعامل مع البنوك المنضمة لمبادرة مشروعك التابعة لوزارة التنمية المحلية، وتيسير إجراءات صرف القروض.

أضاف، أن مبادرة مشروعك لديها صلاحيات لمنح أصحاب المشروعات الصناعية الجديدة، رخص مؤقتة، لمدة 5 أعوام، شرط عدم وجود مخالفات تنظيمية أو بيئية، بالتنسيق مع إدارات الأحياء بالمحافظات المطبق عليها مبادرة مشروعك.

وأشار سعدون فى تصريحات سابقة لـ”المال”، أن بنك مصر يتصدر قائمة البنوك الممولة للفرص الاستثمار بـ 709 مشروعات، يليه البنك التنميه الزراعى بـ 202 مشروع، وبنك القاهرة بإجمالى 140 مشروعًا، ثم البنك الأهلى بـ 81 مشروعًا وبنك الإسكان والتعمير 6 مشروعات.