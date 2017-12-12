%15 زيادة فى استثمارات عز العرب العام المقبل

❏ دراسة التوسع فى المنصورة والمنيا.. وافتتاح مركز خدمة «بروتون» قبل نهاية 2017 ❏ خطة لرفع القدرة الاستيعابية لمراكز الصيانة إلى 150 وحدة يومياً ❏ تحقيق %90 من مستهدفات إصلاح السيارات فى 11 شهرًا أحمد عوض تستهدف مجموعة «عز العرب» للسيارات، وكلاء «بروتون» و&laqu

❏ دراسة التوسع فى المنصورة والمنيا.. وافتتاح مركز خدمة «بروتون» قبل نهاية 2017

❏ خطة لرفع القدرة الاستيعابية لمراكز الصيانة إلى 150 وحدة يومياً

❏ تحقيق %90 من مستهدفات إصلاح السيارات فى 11 شهرًا

أحمد عوض

تستهدف مجموعة «عز العرب» للسيارات، وكلاء «بروتون» و«فولفو» و«ستروين»، زيادة حجم استثماراتها فى قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، بنحو %15 خلال عام 2018، لرفع القدرة الاستيعابية لمراكز الصيانة، وزيادة الحصة ااستيرادية من قطع الغيار.

وأكد أحمد عبد الحميد، رئيس قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بـ«عز العرب»، أن المجموعة تعتزم زيادة حجم استثماراتها فى قطاع مراكز الصيانة، بهدف رفع القدرة الاستيعابية لشبكة مراكز «الخدمة» من إصلاح السيارات إلى 150 سيارة يوميًا، بدلا من 100 وحدة، بالإضافة إلى زيادة الكميات المستوردة من قطع الغيار؛ تزامنا مع طرح الطرازات الجديد من «فولفو» و«بروتون» و«ستروين».

وتخطط «عز العرب»، لطرح 5 طرازات جديدة بالسوق خلال الربع اﻷول من العام المقبل – هى : “فولفو xc 60، وستروبن DS7 وC5 Aircross، وبروتون بريفى وExora”، كاشفا عن أنه تم استيراد كميات من قطع الغيار مؤخرًا من تلك السيارات الجديدة.

وأوضح لـ«المال»، أن «عز العرب» قد تمكنت من إحلال وتجديد مركز “أبو رواش” خلال الفترة الماضية، من خلال زيادة عدد الورش المخصصة للصيانة، وتزويده بالمعدات الحديثة، بالإضافة إلى أنه تمت زيادة إجمالى مساحة المركز إلى 14 ألف متر؛ بهدف خدمة عملاء العلامتين “فولفو بروتون”.

وأضاف أنه من المرتقب افتتاح مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة “بروتون” – على طريق “القاهرة – إسكندرية الصحراوي” بنهاية الشهر الحالى، منوها بأنه تم تجهيز ذلك المركز بأحدث التجهيزات والمعدات.

وأشار إلى أن «عز العرب» تدرس حاليًا مع موزعيها، التوسع فى مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، بمدن المنصورة والمنيا خلال العام المقبل، مؤكدًا أن خطة المجموعة تسير فى اتجاه الانتشار فى جميع أنحاء المناطق والمحافظات.

وتابع أن المجموعة قد تمكنت من الوصول إلى %90 من حجم مستهدفاتها من إصلاح 33 ألف سيارة خلال الـ 11 شهرًا الماضية، بالرغم من تفاقم تحديات قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، ممثلة فى ارتفاع اﻷسعار، وانخفاض المبيعات وكذلك تراجع معدلات الإقبال.

وكشف “عبد الحميد” عن تراجع معدلات الإقبال على مراكز الصيانة خلال الربع الحالى، بنحو 10 – %15، بمقدار 70 و90 سيارة يوميًا، مقارنة بمتوسط 90 و110 سيارات خلال الربع الثالث، موضحا أن تراجع معدلات الإقبال، ناتج عن ارتفاع تكلفة فاتورة الإصلاح وانخفاض المستوى المعيشى للمواطنين.

وأكد أن أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، تزامنا مع قرار البنك المركزى “تعويم الجنيه”؛ مما انعكس على ارتفاع التكلفة الاستيرادية لقطع الغيار، مضيفا أن “عز العرب” قررت زيادة حجم استثماراتها فى قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، لتلبية الطلب على قطع الغيار.