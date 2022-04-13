ارتفعت أسعار زيوت وسوائل السيارات بكل أنواعها بنسبة تتراوح من 10 إلى %15 تأثرًا بالزيادات التى شهدتها أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى فى مارس من العام الحالى.

قال أحمد نوارة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة المنار لتصنيع سوائل وقطع غيار السيارات –فى تصريحات لـ«المال»- إن غالبية شركات زيوت وسوائل المركبات العاملة فى السوق المحلية اتجهت على مدار الفترة الماضية لزيادة أسعار منتجاتها بنسب مساوية للزيادة فى أسعار الدولار مقابل العملة المحلية، بعد ارتفاع الفائدة فى 21 من مارس الماضى بمعدل بلغ %1.

وأشار «نوارة» إلى أن المنار تدرس رفع أسعار منتجاتها من زيوت وسوائل خلال الأيام القليلة المقبلة بنفس نسبة السوق، خاصة أنها لم تعدل أسعارها مع تحرك الدولار رغم ارتفاع التكلفة، وذلك للالتزام بتعاقدات الشركة مع عملائها وشبكة التجار والموزعيين التابعين لها.

وتأتى الزيادات فى أسعار زيوت وسوائل السيارات فى الوقت الذى تشهد فيه أسعار المركبات زيادات للمرة الثانية فى أقل من أسبوعين فى عدد من العلامات التجارية، مثل هيونداى ونيسان ومازدا وهافال وغيرها من المركبات، تأثرًا بالطفرة التى شهدتها العملة الخضراء فى مقابل الجنيه المصري.

وأكد «نوارة» استمرار المفاوضات بين مجموعة المنار و5 شركات عاملة فى مجال زيوت السيارات فى السوق المحلية لبدء عمليات الخلط والتعبئة لزيوت المركبات والزيوت الصناعية بعد إعلانها خلال الربع الأول من العام الحالى عن افتتاح مصنعها الجديد بمدينة السادس من أكتوبر بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنويًا.

وتأتى المفاوضات فى الوقت الذى تمكنت فيه “المنار” من الحصول على رخصة لتصدير المنتجات البترولية من الجهات الحكومية، ما يفتح الطريق أمام المجموعة، والشركات الراغبة فى الخلط والتعبئة عبر استغلال مصانعها فى الانتقال من مرحلة توفير الطلب للسوق المحلية، إلى مرحلة التصدير للأسواق العربية والأفريقية.

وكشف عن تمكن الشركة خلال العام الثانى من وباء كورونا من تصدير ما يقرب من %25 من إجمالى إنتاجها لعدد من الدول العربية والأفريقية مثل ليبيا، تونس، الجزائر من ماركات “بندكس”، المتخصصة فى زيوت الفرامل، أو “فوما” العلامة التجارية المحلية التى أطلقتها الشركة فى عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن قيام مجموعة المنار بإجراء دراسات حالية للاستحواذ على وكالات عالمية رائدة فى مجال قطع غيار السيارات الكهربائية من بطاريات، ومكونات داعمة للمركبات الخضراء، بالتزامن مع اتجاه القيادة السياسية فى البلاد لدعم تلك الفئة من المركبات الصديقة للبيئة.

وفى هذا السياق، استحدثت المنار إدارة جديدة بهدف اقتناص الفرص الخاصة بمجال السيارات الكهربائية، خاصة مع اتجاه العالم لنشر تلك المركبات، بهدف تقليل معدلات الانبعاثات فى البيئة، وتحسين جودة الهواء.

وتعكف الإدارة الجديدة بالشركة حاليًا على دراسة عدد من العلامات التجارية العالمية الرائدة فى صناعة البطاريات، وبعض المكونات المساهمة فى إنتاج السيارات الكهربائية.