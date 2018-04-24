%15 تراجعًا بأسهم فيس بوك

خالد بدر الدين هبطت أسعار أسهم شركة فيس بوك لمواقع التواصل الاجتماعى، بأكثر من %15 بعدما نشرت صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية والأوبزرفر البريطانية، فى منتصف مارس الماضى، فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية، التى كانت تعمل مع حملة الدعاية الانتخابية…

خالد بدر الدين

هبطت أسعار أسهم شركة فيس بوك لمواقع التواصل الاجتماعى، بأكثر من %15 بعدما نشرت صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية والأوبزرفر البريطانية، فى منتصف مارس الماضى، فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية، التى كانت تعمل مع حملة الدعاية الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، وانتهكت خصوصية بيانات 87 مليون مستخدم لموقع فيس بوك.

تراجع سعر سهم شركة فيس بوك من أكثر من 173 دولارًا قبل الإعلان عن فضية انتهاك خصوصية المتعاملين على مواقع فيس بوك، إلى 147 دولارًا مما جعل فيس بوك تبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد “كامبريدج”.

أكد أندرو باسورث، أحد نواب رئيس شركة فيس بوك، أن الشركة تقوم بإدخال المزيد من التغييرات لإيضاح كيف تقدر خصوصية مستخدميها، بينما أعلن النائب العام بولاية ماساتشوستس الأمريكية، أنه فتح تحقيقا بعد نشر التقارير الإخبارية وكذلك المفوضية الإعلامية فى بريطانيا إجراء تحقيقا بشأن كمبردج أناليتيكا التى لها عملاء فى البلاد.

ذكرت وكالة بلومبرج، إن شركة فيس بوك تجرى مراجعة داخلية وخارجية شاملة لتحديد ما إذا كانت البيانات الشخصية لحوالى 87 مليون مستخدم، ما زالت تملكها شركة كمبردج أناليتيكا التى أساءت استخدام تلك البيانات، وأنها تسعى للتحقق من دقة المزاعم التى ترددت عن أن باحثا أعطى شركة كمبردج أناليتيكا بدءا من 2014 بيانات عن بعض مستخدمى فيس بوك تم الحصول عليها بشكل غير مناسب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى عبر فيه عدد من المشرعين الجمهوريين فى الولايات المتحدة، عن قلقهم من انتهاك الخصوصية بعد نشر التقارير الإعلامية التى تفيد بحصول شركة كمبريدج أناليتيكا على البيانات لخدمة الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.

أكد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى، لفيس بوك الذى شهد أمام المشرعين الأمريكيين هذا الشهر، أن الشركة تستثمر مليارات الدولارات لمنع قرصنة البيانات والحفاظ على بيانات المتعاملين على مواقع التواصل الاجتماعى، وإن كانت هذه الفضيحة كبدت الأسهم خسائر فادحة لدرجة أنها تراجعت 6% منذ بداية العام حتى الآن، وستؤثر سلبا أيضا على أرباح الشركة مع نهاية العام الجارى بعد أن خسرت أسعار أسهمها 10 % الشهر الماضى.

حذر دافيد وينر، رئيس الشئون المالية بفيس بوك، من هبوط عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعى خلال هذا العام بسبب قانون الاتحاد الأوروبى الجديد، المعروف باسم تنظيم حماية البيانات العامة GDPR، الذى يعتزم الاتحاد تطبيقه اعتبارا من 25 مايو القادم يقيد ما يمكن للشركات فعله ببيانات المستخدمين على الإنترنت، بهدف حماية 1.9 مليار مستخدم للفيس بوك فى العالم.

إلا أن فيس بوك، تخطط لجعل ذلك ينطبق على المستخدمين فى أوروبا فقط، وهذا يعنى أن 1.5 مليار مستخدم فى أفريقيا وآسيا واستراليا وأمريكا اللاتينية لن يكونوا خاضعين للائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبى، وأنه سيتم التعامل مع مستخدمى فيس بوك خارج الولايات المتحدة وكندا بشروط خدمة متفق عليها مع المقر الدولى للشركة فى أيرلندا.

تأتى هذه الخطوة التى لم يعلن عنها مسبقا، وأكدتها فيس بوك الأسبوع الماضى، توضح حرص أكبر شبكة للتواصل الاجتماعى فى العالم على الحد من خضوعها للائحة الأوروبية، التى تسمح للجهات التنظيمية بفرض غرامات على الشركات التى تجمع أو تستخدم بيانات شخصية دون موافقة المستخدمين، إذ أن القانون الأوروبى يسمح بفرض غرامات على المخالفين تصل إلى %4 من العائدات العالمية السنوية أو ما يعادل مليارات الدولارات فى حالة فيس بوك، التى ستتخلص من عبء هائل محتمل إذا تمكنت من جعل القانون الأوروبى ينطبق على الأوروبيين فقط.

يأتى التعديل بينما تخضع فيس بوك لتدقيق من جهات تنظيمية ونواب فى مناطق مختلفة من العالم، منذ الكشف الشهر الماضى عن اطلاع شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية دون وجه حق على البيانات الشخصية لملايين المستخدمين، مما أثار قلقا أوسع نطاقا بشأن كيفية تعامل فيس بوك مع بيانات المستخدمين.

من المتوقع أن يؤثر على أكثر من %70 من مستخدمى فيس بوك، الذى يزيد عددهم على مليارى شخص منهم 239 مليونا فى الولايات المتحدة وكندا و370 مليونا فى أوروبا.