%14.2 انخفاضا فى إيرادات 4 فنادق بالأقصر خلال فبراير الماضى

من فئة الـ 5 نجوم مقارنة مع الشهر السابق له

كشف سامح سعد، رئيس الشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى «آشتى»، عن أن نسب إشغال الفنادق حالياً بمدينة الأقصر ضعيفة، مرجعا ذلك إلى انخفاض حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فضلاً عن غياب السياحة الداخلية، وذلك بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا.

وأضاف لـ«المال»، أن شركته أعدت تقريرا يتضمن متوسط نسب الإشغال وإجمالى عدد الغرف المباعة بالإضافة إلى حجم الإيرادات خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، لنحو 4 فنادق فئة الـ 5 نجوم بالأقصر، من بينها فندق «شتايجنبرجر اشتى ريزورت» الأقصر التابع لشركته.

ولفت إلى أنه تم اختيار تلك الفنادق بناء على المنطقة الجغرافية حيث تقع جميعها فى منطقة واحدة بالإضافة إلى فئة النجومية.

وأشار إلى أنه وفقاً للتقرير فقد بلغ إجمالى عدد الغرف المتاحة للفنادق الأربعة خلال شهر يناير الماضى لنحو 43 ألفا و484 غرفة، فيما وصل إجمالى عدد الغرف المباعة إلى 7 آلاف و542 غرفة.

وتابع إن متوسط نسب الإشغال للأربعة فنادق وصل إلى %17.34، كما بلغ متوسط سعر الغرفة لنحو 559.31 جنيه.

وقال إن إجمالى الإيرادات لهذه الفنادق بلغ نحو 4 ملايين و218 ألفا و312 جنيها.

أما شهر فبراير الماضى، فقد وصل إجمالى عدد الغرف المتاحة إلى 48 ألفا و143 غرفة، بينما بلغ إجمالى عدد الغرف المباعة لنحو 6 آلاف و512 غرفة وفقا لـ «سعد».

وأضاف أن متوسط نسب الإشغال لتلك الفنادق خلال شهر فبراير بلغ %13.53، فيما بلغ متوسط سعر الغرفة 555.90 جنيه، أما إجمالى الإيرادات فبلغت 3 ملايين و620 ألف جنيه.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الغرف المتاحة من 43 ألفا و484 غرفة فى يناير إلى 48 ألفا و143 غرفة خلال شهر فبراير الماضى، إلا أن هناك انخفاضا فى أعداد الغرف المباعة بنحو 4.659 غرفة.

كما تراجع معدل الإشغال الفندقى من %17.34 فى يناير إلى %13.53 خلال شهر فبراير الماضى، بالإضافة إلى تراجع إجمالى الإيرادات من 4 ملايين و218 ألفا و312 جنيها فى يناير إلى 3 ملايين و620 ألف جنيه خلال فبراير الماضى بانخفاض %14.2.

يشار إلى أن «آشتى» تأسست بموجب القرار الوزارى رقم 215 لسنة 1979 وفقًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة، ويساهم فيها وزارتا قطاع الأعمال العام والطيران.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة العامة المصرية للسياحة والفنادق «إيجوث» بنسبة %71.3، والشركة القابضة للمطارات، وبنك الاستثمار القومى.

ويقدر رأسمال «آشتى» المرخص به 250 مليون جنيه، والمصدر 140 مليونًا، وتمتلك فندق نوفوتيل المطار- القاهرة (4 نجوم) بطاقة 298 غرفة و15 جناحًا، وفندق «شتايجنبرجر اشتى ريزورت الأقصر» (5 نجوم) بطاقة 300 غرفة.