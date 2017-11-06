%14 نموًا متوقعاً فى الصيرفة الإسلامية

❐ البلتاجى: اجتماع مرتقب مع «المركزى» لمناقشة مقترحاتنا فى القانون الجديدأحمد الدسوقىتتوقع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامية نمو حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر بنسبة %14 خلال العام المقبل 2018.قال محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريح لـ«المال»، إن حجم الصيرفة ا

❐ البلتاجى: اجتماع مرتقب مع «المركزى» لمناقشة مقترحاتنا فى القانون الجديد

أحمد الدسوقى

تتوقع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامية نمو حجم الصيرفة الإسلامية فى مصر بنسبة %14 خلال العام المقبل 2018.

قال محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريح لـ«المال»، إن حجم الصيرفة الإسلامية يقدر حاليا بـ 212 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا النشاط فى مصر حقق نموًا بـ%14 خلال العام الحالى، مقارنة بالعام الماضى.

وأكد أن الصيرفة الإسلامية فى مصر تنمو عاماً بعد عام، متوقعا تحقيق نسب نمو تقدر بـ%14 فى حجم النشاط فى مصر خلال العام المقبل.

أشار «البلتاجى» إلى أن جمعية التمويل الإسلامى فى مصر تضم حالياً 270 مصرفياً، و6 مصارف، وشركة التوفيق للتأجير التمويلى.

فى سياق متصل، قال إن الجمعية تقدمت بعدد من البنود المقترحة للبنوك المركزى- حصلت «المال» على نسخة منها- لإضافتها فى فصل خاص بالصيرفة الإسلامية فى قانونه الجديد، مشيرا إلى أن أبرز البنود تتمثل فى مراكز مالية مستقلة للفروع الإسلامية، وهيئة شرعية بالبنك، علاوة على ضرورة وجود إدارة مستقلة للإشرف على الفروع الإسلامية فى مصر.

وأضاف: “شملت المقترحات التأكد من التزام تلك الفروع بالضوابط الشرعية الصادرة عن الهيئة، والتأكد من أسس احتساب وتوزيع الأرباح على ودائع الفروع الإسلامية”.

أشار إلى أن الجمعية اقترحت على «المركزى» ضرورة تأسيس إدارة متخصصة للتمويل الإسلامى داخل البنك، وتوقع «البلتاجى» عقد اجتماع قريبًا مع قيادات «المركزى»، لكن لم يتحدد الموعد بعد.

وعلى الجانب الآخر، كشف البلتاجى عن أن الجمعية ستقدم الماجستير المهنى للمالية الإسلامية، الصادر عن المجلس العام للبنوك الإسلامية بالبحرين، خلال الشهر الجارى، وتعد الجمعية وكيلاً للمجلس بمصر.