%14 نموًا فى مبيعات المحمول بمصر خلال الربع الأول

سجلت مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر نموًا خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %14 لتصل إلى 4 ملايين و20 ألف وحدة، مقارنة مع نحو 3 ملايين و529 ألف جهاز فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» الذى حصلت «المال» على نسخة منه، تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %30.1 من إجمالى نتائج أعمال القطاع.

«سامسونج» تستحوذ على %30.1 منها ..و«أوبو» وصيفا

وجاءت «أوبو الصينية» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %24 تلتها «إنفينيكس» فى المركز الثالث بنسبة %9.4 خلال تلك الفترة.

فى المقابل، تراجعت «ريلمى» للمرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية %9.2 أعقبتها «ريدمى» فى المركز الخامس بواقع %9.

وحافظت «هواوى» على المرتبة السادسة رغم تراجع حصتها السوقية إلى %7.1 من إجمالى مبيعات المحمول بالسوق المحلية.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة %11.2 على العلامات التجارية الأخرى.

على جانب آخر، هيمنت الشريحة السعرية للهواتف التى تتداول بين «2 و3 آلاف جنيه» على %38 من مبيعات أجهزة «السمارت فون» خلال أول 3 أشهر من 2021.

وجاءت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «1000 و2000 جنيه» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %20 أعقبتها الفئة السعرية بين «3 و4 آلاف جنيه» بحصة %17 من إجمالى المبيعات.

وحلت الفئة السعرية للهواتف التى تتراوح بين «4 و5 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %10 أعقبتها شريحة أجهزة المحمول التى تدور بين «5 و7 آلاف» فى المركز الخامس بحصة %9 من إجمالى نتائج أعمال القطاع خلال الفترة المذكورة.

واحتلت الشريحة السعرية للهواتف التى تتعدى قيمتها «10 آلاف جنيه» فى المرتبة السادسة بقائمة الشرائح الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون» مسجلة حصة سوقية %3.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية على الشرائح السعرية الأخرى بنسبة %3 من إجمالى مبيعات سوق هواتف المحمول خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى.