%14 نموا في مبيعات شاحنات وأتوبيسات فولفو عالميا

شريف عيسى:قفزت مبيعات شركة فولفو لصناعة وسائل النقل "شاحنات و أتوبيسات" 14% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 133 ألفًا، و679 وحدة، مقابل 117 ألفًا، و495 شاحنة وأتوبيس تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.وشهدت مبيعات الشاحنات نمو الفترة من يناير وحتى نهاية يونيه من هذا العام بمعدل

شريف عيسى:

قفزت مبيعات شركة فولفو لصناعة وسائل النقل “شاحنات و أتوبيسات” 14% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل 133 ألفًا، و679 وحدة، مقابل 117 ألفًا، و495 شاحنة وأتوبيس تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وشهدت مبيعات الشاحنات نمو الفترة من يناير وحتى نهاية يونيه من هذا العام بمعدل 15%، مسجلًة 121 ألفًا، و144 شاحنة، مقابل 105 ألفًا، و34 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحققت مبيعات فولفو من الأتوبيسات نموًا طفيفًا على مدار تلك الفترة بلغ 1%، بإجمالى 12 ألفًا، و535 أتوبيسًا، مقارنه بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى سجلت 12 ألفًا، و461 حافلة.

وأظهرت تقرير المجموعة السويدية العالمية لصناعة وسائل النقل نمو مبيعاتها من الشاحنات والأتوبيسات خلال الربع الثانى من هذا العام بنسبة 15%، لتسجل 72 ألفًا وحدة، مقابل 62 ألفًا، و854 شاحنة وأتوبيس خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وصعدت مبيعات الصانع السويدى من الشاحنات خلال الفترة من ابريل حتى نهاية يونيه 16%، لتسجل 65 ألفًا، و155 شاحنة، مقارنه بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 55 ألفًا، و934 وحدة، فيما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بمعدل 1%، خلال الربع الثانى من 2018 لتسجل 6847 أتوبيسًا، مقابل 6920 حافلة خلال نفس الفترة من 2017.

وتجدر الإشارة إلى ان إجمالى مبيعات فولفو من الشاحنات والأتوبيسات قد بلغت بنهاية العام الماضى 240 ألفًا، و732 وحدة، منها 214 ألفًا، و854 شاحنة، و25 ألفًا، و878 أتوبيسًا.

وفى سياق متصل، أظهرت احصائيات مجلس معلومات سوق السيارات “اميك” نمو مبيعات فولفو من الشاحنات والأتوبيسات 340% خلال النصف الأول من العام الجارى، بإجمالى 66 وحدة، مقابل 15 وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وشهدت مبيعات الأتوبيسات صعودًا بنسبة 215.4%، بإجمالى 41 حافلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيه، مقابل 13 وحدة تم تسلميها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

أما عن مبيعات الشاحنات فقزت بمعدل 1150%، لتسجل 25 مركبة على مدار النصف الأول، مقابل تسليم شاحنتين فقط خلال نفس الفترة من 2017.





