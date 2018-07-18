%14 نمواً فى مخصصات المراكز والمعاهد البحثية لعام 2018/2019

%6.4 زيادة فى الأجور لتصل إلى 1.1 مليار جنيه.. واستثمارات مرتقبة بإجمالى 754 مليوناجهاد سالماعتمدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المخصصات المالية للمعاهد والمراكز البحثية للعام المالى الجديد (2018/2019)، بواقع 2.089 مليار جنيه، مقابل 1.833 مليار خلال العام المالى السابق، يزيادة %14.وشملت

%6.4 زيادة فى الأجور لتصل إلى 1.1 مليار جنيه.. واستثمارات مرتقبة بإجمالى 754 مليونا



جهاد سالم

اعتمدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المخصصات المالية للمعاهد والمراكز البحثية للعام المالى الجديد (2018/2019)، بواقع 2.089 مليار جنيه، مقابل 1.833 مليار خلال العام المالى السابق، يزيادة %14.

وشملت المخصصات الجديدة زيادة بند أجور وتعويضات العاملين بنحو %6.4 لتصل إلى 1.137 مليار جنيه، مقابل 1.068 مليار للعام المالى السابق، ورفع مخصصات الاستثمار وشراء الأصول من 606.3 مليون إلى 754.4 مليون بنسبة %24.4، وشراء السلع والخدمات %26.4، لتسجل 166.1 مليون، مقابل 131.3 مليون، ومخصصات المنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى بنسبة %17.5، لتصل إلى 31.57 مليون، مقابل 27.28 مليون.

وحصلت «المال» على خارطة المخصصات المالية التى اعتمدتها الوزارة للعام المالى الجديد، وشملت 11 معهدا ومركزا بحثيا، وتضمنت زيادة ميزانية المركز القومى للبحوث إلى 742.18 مليون جنيه، مقابل 684.75 مليون خلال 2017/2018، وتشمل الإتاحات المالية للمركز 579.02 مليون للأجور وتعويضات العاملين، بدلاً من 551.8 مليون، و92 مليونا للاستثمارات وشراء الأصول غير المالية، مقابل 72.7 مليون للعام المالى السابق.

وبلغت مخصصات الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء 272.23 مليون جنيه، مقابل 252.17 مليون، منهم 18.51 مليون للأجور و250 مليونا مخصصات الاستثمار مقابل 16.2 مليون للأجور و232.5 مليون على التوالى خلال العام المالى السابق.

وجاءت مخصصات معهد بحوث الإلكترونيات بإجمالى 148.14 مليون جنيه، بينهم 25 مليونا لأجور العاملين و120 مليونا للاستثمارات وشراء الأصول غير المالية، بدلاً من 124.67 مليون تشمل 22.5 مليون للأجور و99.9 مليون للاسثمارات.

وخصصت التعليم العالى 147.47 مليون جنيه لمعهد تيودوربلهارس، مقابل 118.37 مليون للعام المالى الماضى، وتمت زيادة الأجور من 80.97 مليون إلى 88.19 مليون والاستثمارات من 12.2 مليون إلى 30 مليونا.