%130 نموًا فى أرباح مصر للطيران للخدمات الجوية

❏ 15 مليون جنيه عوائد الكافتيريات.. و8.2 مليون وجبة لمطار القاهرة

❏ «التعويم» يرفع مصروفات الشركة بسبة تصل إلى %100

❏ رصد 30 مليوناً لمشروعات التطوير.. وجارٍ شراء 4 عربات «هاى لودرز»

❏ «القابضة» تخصص قطعة أرض لتوسعات المطابخ والمخازن

❏ التعاقد مع 4 شركات محلية وعربية لتقديم الخدمات

دعاء محمود

قال المهندس هشام عبد الحفيظ، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، إن الشركة حققت زيادة %130 فى أرباحها خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مدفوعة بتحسن حركة الركاب وزيادة الطلب والتعاقدات الجديدة لتقديم الخدمات، كاشفاً عن استهدافه تحقيق زيادة فى أرباح الشركة %25 العام المالى الحالى.

وأضاف عبد الحفيظ فى حواره مع «المال»، أن الشركة حققت ارتفاعاً أيضاً فى حجم الأرباح خلال العام الماضى بنسبة %170 مقارنة بالعام السابق له، موضحاً أن هذه النسبة جيدة ومقبولة للشركة، فى ظل ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه.

ولفت عبد الحفيظ إلى أن قرار التعويم، والذى أصدرته الحكومة فى نوفمبر 2016، أدى إلى ارتفاع مصروفات الشركة بنسب تتراوح من 40 إلى %100 حسب كل منتج، موضحاً أن أغلب المنتجات التى تستخدمها الشركة فى تصينع الوجبات محلية، ماعدا بعض المنتجات البحرية.

وأوضح أن ارتفاع مصروفات الشركة أدى إلى الضغط على أرباحها، وبالتالى كان الهدف هو العمل على زيادة الإيرادات من خلال خطة تضمنت 3 محاور، أولها تنويع العملاء وزيادة عددهم، وتم وضع خطة تسويقية استغلت تحسن الحركة الجوية وزيادة أعداد الركاب.

ولفت إلى أن المحور الثانى هو زيادة الأنشطة، أما الثالث فهو تكثيف العمل فى نشاط الكافتيريات التابعة للشركة، مؤكداً أن شركته قامت بضغط مصروفاتها خلال الفترة الماضية من خلال تقليل استهلاك الكهرباء والوقود وإعادة النظر فى أسلوب وتوقيت تشغيل المعدات.

وتابع أنه على سبيل المثال تم تجميع الأصناف التى يتم طهوها فى توقيت واحد بدلاً من طهو كل منها بمفرده، وذلك دون التأثير على جودة المنتج، مضيفاً أن نشاط الكافتيريات والخدمات الفندقية والتى تعتمد عليها الشركة فى جلب الإيرادات شهدت خلال العامين الماضيين خسائر، ولكن مع نهاية العام المالى الماضى استطاعت تحقيق فائض ربح يصل إلى 15 مليون جنيه بفضل زيادة أعداد الركاب وتحسن الحركة الجوية بالمطارات المصرية، موضحاً أن شركته لديها كافتيريات فى مطارات القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية والغردقة، بالإضافة إلى مطار أسيوط.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن شركته تعتمد على مصدرين أساسيين فى الدخل، هما خدمة رحلات الطيران ونشاط الكافتيريات، مضيفاً أن الشركة تمتلك وحدات تموين فى مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

وفى سياق متصل، لفت عبد الحفيظ إلى أن عدد الوجبات التى تقدمها الشركة للرحلات المغادرة من مطار القاهرة ارتفعت من 7.9 مليون وجبة خلال 2015/2016 إلى 8.2 مليون وجبة العام المالى الماضى، أما مطار شرم الشيخ فقد ارتفع فيه عدد الوجبات المقدمة من 56 ألفا فى 2015/2016 إلى 113 ألفا خلال العام المالى الماضى.

وأشار إلى أن مطار الغردقة شهد زيادة فى عدد الوجبات المقدمة، والتى ارتفعت من 50 ألفا خلال 2015/2016 إلى 320 ألفا العام المالى الماضى.

وعن خطة تطوير الشركة، أكد عبد الحفيظ أنه تم رصد 30 مليون جنيه لعمليات التطوير العام الحالى، مشيراً إلى أن خطة تطوير الشركة مستمرة على مدار 5 أعوام ومرتبطة بمراحل دخول طائرات مصر للطيران الجديدة.

وكانت الشركة القابضة لمصر للطيران قد عقدت مؤخراً صفقة لضم 45 طائرة جديدة لأسطول الشركة، بقيمة 6 مليارات دولار، على مدار عامين، وتضم الصفقة 6 طائرات من طراز البوينج، و15 من طراز الإيرباص، بالإضافة إلى 24 بومباردييه.

وأضاف أن شركة مصر للطيران هى العميل الرئيسى للشركة، وتمثل %62 من حجم أعمالها و%38 للشركات الأخرى، وبالتالى تم ربط خطة التطوير بصفقة الطائرات الجديدة، مشيراً إلى أن السعة الإنتاجية للشركة فى القاهرة تتراوح من 25 إلى 30 ألف وجبة يومياً.

وتابع عبد الحفيظ أنه مع زيادة أسطول مصر للطيران تحتاج الشركة إلى زيادة السعة الإنتاجية بالقاهرة لتتراوح بين 45 و50 ألف وجبة يومياً، مشيراً إلى أن رفع القدرة الإنتاجية تحتاج لعدة عوامل، منها توفير أماكن جديدة لزيادة مساحات المطابخ، وجلب معدات جديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد المخازن والسعة التخزينية.

وأوضح أن الشركة القابضة للمطارات وافقت مؤخراً على تخصيص قطعة أرض بجوار الشركة بنظام الإيجار السنوى، دون أن يوضح القيمة الإيجارية، وذلك لتنفيذ التوسعة المطلوبة، والتى ستسهم فى زيادة مساحة المطابخ والمخازن بنسبة %100، مؤكداً أن التكلفة الإجمالية لمشروعات التطوير لم تحدد بعد.

وكشف عن الحصول على قطعة أرض أخرى بمطار برج العرب بالإسكندرية، بعد أن تم تخصيصها من قبل الشركة القابضة للمطارات بإيجار سنوى، لاستغلالها فى توسعة نشاط الشركة.

وعن عربات الهاى لودرز، والتى تستخدمها الشركة فى نقل الوجبات للطائرات، أكد اعتزام الشركة شراء 4 عربات جديدة خلال العام الحالى مع تجديد 4 عربات أخرى داخل الأسطول، موضحاً أنه تلقى عرضين من شركات أجنبية متخصصة فى هذا الشأن، متابعاً: “الشركة التى ستلبى متطلباتنا الفنية وتقدم السعر المناسب سيتم الاستقرار عليها”.

وعن التعاقدات الجديدة للشركة، أكد عبد الحفيظ أنه تعاقد خلال العام الحالى مع 4 شركات محلية وعربية لتقديم الخدمات الجوية لرحلاتهم من مطارات شرم الشيخ، والغرقة وبرج العرب بالإسكندرية.

وعلى صعيد آخر، أشاد رئيس الشركة بعودة الرحلات الروسية لمصر مع مطلع فبراير المقبل بعد غياب عامين، موضحاً أنها ستسهم فى زيادة الحركة السياحية، خاصة لمطار شرم الشيخ، وبالتالى زيادة حجم أعمال الشركة.

وأضاف عبد الحفيظ أن شركته تقدم خدماتها لشركات الطيران الشارتر الروسية عن طريق وكيل خدمة لهم، موضحاً أنه جارٍ التواصل معهم حتى يتم تجديد التعاقدات.

وكانت السلطات الروسية، قد علقت الطيران مع مصر، عقب سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت فى سيناء أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق، ما تسبب فى وفاة 224 شخصًا على متنها.

وبعد توقف عامين تم الإعلان خلال الشهر الماضى عن اسئناف عودة الرحلات بين البلدين، وتم توقيع بروتوكول بين وزيرى الطيران المصرى شريف فتحى والنقل الروسى مكسيم سوكولوف لبدء تشغيل الرحلات بين القاهرة موسكو مطلع فبراير المقبل.

وعن موسم العمرة، لفت عبد الحفيظ إلى أن تقليص موسم العمرة لـ3 أشهر “رجب وشعبان ورمضان” أثر بالسلب على شركته، وخفض حجم الطلب على تقديم الوجبات، موضحاً أنه خلال رمضان الماضى كانت الشركة تقدم نحو 27 ألف وجبة يومياً.

وأضاف أن مواسم الحج والعمرة والإجازات وعودة العاملين من الخارج تنعش حجم الطلب على خدمات الشركة، مشيراً إلى أنها تقدم حالياً وجبات تتراوح من 10 إلى 15 ألف وجبة يومياً.

الجدير بالذكر أن تأخر إصدار ضوابط العمرة تسبب فى عدم بدء الموسم، وكانت غرفة شركات السياحة قد أكدت فى تقرير لها خلال الشهر الماضى، أن تأخر موسم العمرة تسبب فى ارتفاع أسعار تذاكر الطیران، مما نتج عنه بالتبعية زیادة أسعار البرامج، وأثّر فى بعض الأحیان على جودة الخدمات المقدمة لزوار بیت الله الحرام، ما تسبب فى خسائر مالیة كبیرة.

وفى سياق متصل، أوضح عبد الحفيظ أن شركته تهتم بالعنصر البشرى وتحسين أداء العاملين من خلال تقديم دورات تدريبية وتوفير بيئة صحية للعمل، مشيراً إلى أن التوسعات الجديدة بالشركة تحتاج إلى زيادة فى أعداد العاملين.