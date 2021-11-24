%13.6 نموًا فى مبيعات المحمول خلال 10 أشهر

سجلت مبيعات المحمول فى مصر خلال العشر شهور الأولى من العام الجاري نموًا بنسبة %13.6 لتصل إلى 13 مليونا و641 ألف جهاز، مقارنة بنحو 12 مليونا و4 آلاف فى الفترة المقابلة من العام السابق.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة الكورية «سامسونج» فى المركز الأول بحصة سوقية بلغت 32 %، تلتها «أوبو» الصينية %25.2 تبعتها العلامة التجارية «ريدمي» الصينية ثالثةً بحصة %11.6.

وحافظت «إنفينيكس» الصينية على المركز الرابع بحصة سوقية %8.7 أعقبتها «ريلمي» الصينية فى المرتبة الخامسة بنسبة %8.3.

وتراجعت «هواوي» الصينية للمرتبة السادسة، بعدما انخفضت حصتها السوقية إلى %3.1 من إجمالى نتائج أعمال القطاع.

فيما توزعت النسبة المتبقية البالغة %11.1 على العلامات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية.

على جانب آخر، استحوذت الشريحة السعرية للهواتف التى تتراوح بين «2 إلى 3 آلاف جنيه» على النصيب الأكبر من مبيعات أجهزة «سمارت فون» فى السوق المحلية بنسبة بلغت %38 من إجمالى مبيعات القطاع خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

وجاءت شريحة الهواتف التى تتراوح أسعارها بين «1000 إلى 2000 جنيه» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %18 تلتها الفئة السعرية لأجهزة «سمارت فون» التى تتداول بين «3 إلى 4 آلاف جنيه» فى المركز الثالث بنسبة %17.

وحلت الشريحة السعرية للهواتف التى تتراوح بين «5 إلى 7 آلاف جنيه» فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية %11 تبعتها الفئة السعرية «4 إلى 5 آلاف» فى المركز الخامس بنسبة %10.

وحصدت الشريحة السعرية للهواتف التى تتعدى قيمتها «10 آلاف جنيه» المرتبة السادسة بقائمة الفئات الأكثر مبيعًا لأجهزة «سمارت فون» مسجلة حصة سوقية %3

بينما توزعت باقى الحصص السوقية على الشرائح السعرية الأخرى بنسبة بلغت %3.