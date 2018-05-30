%13 ارتفاعا فى عدد ركاب الرحلات الجوية بالصين

خالد بدر الدين:أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الطيران المدنى الصينية أن عدد الركاب فى الرحلات الجوية المحلية والدولية قفز بأكثر من 13% خلال العام الماضى ليتجاوز 1.15 مليار راكب بالمقارنة بعام 2016.وذكرت وكالة شينخوا أن صناعة الطيران المدني تلعب الآن دورا أكثر أهمية في تعزيز تنمية الاقتصاد والمجتمع&n

خالد بدر الدين:

أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الطيران المدنى الصينية أن عدد الركاب فى الرحلات الجوية المحلية والدولية قفز بأكثر من 13% خلال العام الماضى ليتجاوز 1.15 مليار راكب بالمقارنة بعام 2016.

وذكرت وكالة شينخوا أن صناعة الطيران المدني تلعب الآن دورا أكثر أهمية في تعزيز تنمية الاقتصاد والمجتمع ولاسيما فى مجال الشحن الجوى الذى شهد العام الماضى نقل حوالى 7.06 مليون طن من السلع والمنتجات بزيادة 5.6 % عن عام 2016.

ويعمل فى الصين 58 شركة طيران قدمت خدمات على 4418 طريقا جويا من خلال أسطول الطيران المدني في الصين والذى يضم 3296 طائرة مع نهاية العام الماضى.

وحققت صناعة الطيران المدني في الصين عائدات بلغت 746 مليار يوان (حوالي 117 مليار دولار) في عام 2017 حيث تمكنت المطارات المعتمدة في الصين والبالغ عددها 229 مطار من التعامل مع أكثر من 1.15 مليار راكب وحمولة بلغت 16.18 مليون طن خلال عام.