%13 ارتفاعاً في مبيعات المركبات التجارية بالاتحاد الأوروبي بالنصف الأول

ارتفعت مبيعات السيارات التجارية فى الاتحاد الأوروبى لنحو 925 ألف وحدة فى النصف الأول من العام الجارى مقابل 820 ألفًا فى الفترة نفسها من العام السابق بزيادة تقارب 105 آلاف وحدة وبنسبة نمو تصل لنحو %13 وتضم هذه الفئة من المركبات الفان والشاحنات والأتوبيسات.

وفى النصف الأول من عام 2023 زادت مبيعات الشاحنات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %11.2 لتصل إلى 731 ألف وحدة بفضل تراجع حدة مشكلات سلسلة التوريد للمكونات. وقد ساهمت إسبانيا وألمانيا بشكل كبير فى هذه الزيادة حيث ارتفعت مبيعات أرقامهما بنسبة %26.6 و%15.5 على التوالي، كما ارتفعت المبيعات فى فرنسا بنسبة %3.6 لتصل إلى 190 ألف وحدة.

وقفزت مبيعات الشاحنات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى بنسبة %20 خلال النصف الأول من العام، بإجمالى 180 ألف وحدة تقريبًا بدلًا من 150 ألفًا فى الفترة نفسها من 2022 وشهدت جميع أسواق الاتحاد الأوروبى نموًا فى المبيعات بنسب تتخطى %10 بما فى ذلك أكبر 4 أسواق إذ نمت ألمانيا بنحو %24.8 وفرنسا بنسبة %12.3 وإيطاليا بمعدل %12.6 وبولندا بـ %10.8.

كما ارتفعت مبيعات الأتوبيسات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى أيضًا خلال النصف الأول من 2023 بنسبة %15 لتصل إلى 15 ألفًا تقريبًا بدلًا من 13 ألفًا، وقد زادت أرقام فرنسا بنسبة %22.3 فيما شهدت إيطاليا نموًا بنحو %62.6 إسبانيا بنسبة %58.7 وألمانيا بمعدل %27.8.

وبالنظر لأنواع الوقود فى مركبات الفان المباعة بالاتحاد الأوروبى فى النصف الأول من عام 2023، ظل الديزل هو الخيار المفضل، إذ يمثل %83.5 وهى حصة أقل من المسجلة فى السنة الماضية والتى بلغت %87.2.

بالتوازي، تزداد شعبية المحركات البديلة تدريجيًا، مما أدى إلى تحول محدود فى حصتها السوقية، فارتفعت حصة المركبات الكهربائية إلى %6.9 بإجمالى 51 ألف وحدة تقريبًا بزيادة تتجاوز %100 مدفوعة بشكل أساسى بنمو كبير فى أول وثالث أكبر الأسواق على مستوى الاتحاد الأوروبى وهى فرنسا التى بلغت زيادتها %118.9 وإسبانيا %138.

فى المقابل، انخفضت تسجيلات السيارات الهجينة بنسبة %7.2 لتصل إلى نحو 17 ألف وحدة، وهو ما يمثل حصة %2.3 من مجمل مبيعات الفان على مستوى الاتحاد، وزادت أنواع الوقود الأخرى، مثل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي، بنسبة %26.5 وتمثل الآن %1.3 من السوق.

على مستوى الشاحنات أيضًا سيطر الديزل على السوق إذ شكل %95.6 من المبيعات مع زيادة المبيعات بنسبة %19.2 بعد أن شهدت العديد من الدول الأعضاء زيادات تتجاوز %10 بما فى ذلك ألمانيا التى نمت بنحو %23.7 وارتفعت مبيعات الشاحنات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات بنسبة %351.5 لتصل إلى 2384 وحدة، على الرغم من هذا النمو الملحوظ، يمثل هذا النوع من الوقود %1.3 فقط من حصة السوق.

وبالنسبة للأتوبيسات؛ زادت مبيعات الاتحاد الأوروبى من الوحدات الكهربائية بنسبة %33.9 لتصل إلى 2132 وحدة ، وهو ما يمثل حصة سوقية بلغت %14.4 فى النصف الأول من عام 2023، مقارنة مع %12.4 فى عام 2022.

ومن بين أكبر ثلاث أسواق فى الاتحاد، نمت إسبانيا بشكل بنسبة 755.9%، وتليها فرنسا بنحو %89.9 وألمانيا بـ %18.1 وحافظت الحافلات الهجينة على أدائها القوى فارتفعت المبيعات بنسبة %160.5 مع زيادة حصتها فى السوق إلى أكثر من الضعف مقارنة مع النصف الأول من عام 2022 لترتفع من %6.2 إلى %14.

وساهم فى هذه النتيجة نمو كبير فى ثانى وثالث أكبر الأسواق الأوروبى وهى فرنسا بنسبة %886 وإسبانيا بنحو %180.3 وتشكل السوقان جنبا إلى جنب مع ألمانيا وفرنسا وإسبانيا %82.4 من جميع مبيعات الحافلات الهجينة فى الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من التحول إلى الطرازات الكهربائية والهجينة، لا تزال أتوبيسات الديزل تحتفظ بأكبر حصة فى السوق بنسبة %63.