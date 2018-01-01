%128 نموا في عدد العقارات المسجلة على موقع بروبرتي فايندر

المال – خاص:شهدت السوق العقارية نموًا ملحوظًا خلال عام 2017، محققًا معدلات نمو كبيرة مقارنة بعام 2016، ونشر موقع «propertyfinder بروبرتي فايندر» مصر المتخصص في العقارات تقريره السنوي، الذي رصد تضاعف عدد العقارات المسجلة على الموقع، لتصل الي 119.240، بعد أن كانت 52.104 في عام 2016

المال – خاص:

شهدت السوق العقارية نموًا ملحوظًا خلال عام 2017، محققًا معدلات نمو كبيرة مقارنة بعام 2016، ونشر موقع «propertyfinder بروبرتي فايندر» مصر المتخصص في العقارات تقريره السنوي، الذي رصد تضاعف عدد العقارات المسجلة على الموقع، لتصل الي 119.240، بعد أن كانت 52.104 في عام 2016، محققة نسبة زيادة 128.8% في عام واحد.

وكشف التقرير أن قيمة العقارات المسجلة في 2017، بلغت 193.6 مليار جنيه مصري، وكانت 60.18 مليار جنيه في 2016، بزيادة بلغت %221.8 في عام واحد.

وعلق محمد حماد المدير التنفيذي لشركة “بروبرتي فايندر” مصر على التقرير قائلًا:” يسجل السوق العقاري المصري حركة نمو كبير منذ بداية 2017، ويعود هذا النمو لزيادة المشروعات العقارية الجديدة في مناطق متعددة في مصر، واستقرار الأوضاع الاقتصادية وسوق سعر الصرف للعملات الأجنبية، وهذا انعكس بدوره على المؤشرات الدولية التي تؤكد قرب استعادة الاقتصادي المصري لعافيته”.

وأرجع حماد حدوث طفرة في السوق العقاري في عام 2017، لوجود استراتيجية حكومية واضحة نحو التوسع في المدن الجديدة، ومشروعات إسكان الشباب المتوسطة وفوق المتوسطة، وتقديم البنوك لتسهيلات ائتمانية، وقال:” الواضح لنا أن هناك خطة كبيرة من الحكومة لفتح المجال بقوة للاستثمار في القطاع العقاري، مثل المشاريع الضخمة المزمع إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة، مع التوسع أكثر في إعطاء المطوريين العقاريين أراض جديدة لتنفيذ مشروعات استثمارية وسياحية وسكنية”.

وشهد عام 2017 تزايدا ملحوظا في القوة الشرائية للمصريين المقيمين في الخارج، سواء بهدف الاستثمار العقاري أو السكن، شجع على ذلك انخفاض العملة المحلية، خاصة وأن الزيادة في سعر صرف العملات الأجنبية لم يقابله زيادة مماثلة في ارتفاع أسعار العقارات، ما جعل صفقات شراء العقارات المصرية جاذبة جدا في 2017.

وتوقع التقرير أن تحقق الصفقات العقارية الناجحة على موقع “بروبرتي فايندر” بنهاية عام 2017، ما يقدر 66.61 مليار جنيه مصري.

وقال أحمد عراقي المدير التنفيذي المشارك “بروبرتي فايندر” مصر،:” حرصنا في عام 2017 على أن نكون قوة محركة لتنشيط السوق العقاري المصري، من خلال زيادة فريق العمل، والقيام بحملات تسويق رائدة لتنشيط عملياتنا في مصر، مع تطوير أدوات وتقنيات جديدة لخدمة شركاءنا من الوسطاء العقاريين الذين زادوا 270% في العام الأخير فقط، ومتوقع بنهاية العام أن تنتهى 27.767 صفقة عقارية بالنجاح من خلال شركاءنا”.

وأكد عراقي أن الإنترنت بات الملعب الرئيسي الآن للتسويق العقاري، وأصبح المجال مفتوحا للاطلاع على مشروعات أكبر من مختلف المدن والمحافظات، وإجراء عمليات المفاضلة والمقارنة، ويعزز ذلك زيادة انتشار خدمات الإنترنت في مصر، والتي وصلت لأكثر من 50% من تعداد السكان. مشيراً إلى أن التجارب والدراسات أثبتت أن الإنترنت يحقق فاعلية أكبر، ويضمن تحقيق عائد مباشر يمكن قياسه بصورة لحظية، وهذا غير متوفر في منصات التسويق العقاري الأخرى.

وكانت “بروبرتي فايندر” قد نشرت تقرير نصف سنوي، استعرضت فيه اتجاهات وميول الشراء والبيع في السوق العقاري المصري، حيث استحوذت شريحة الشباب 25-34 عام النسبة الأكبر من الباحثين عن عقارات جديدة، بنسبة 37.6%. واحتلت النساء النسبة الأكبر في قائمة الباحثين عن عقارات جديدة بنسبة بلغت 59%؛ إلا أن نسبة الرجال هي الأكبر عند الوصول للأمور التعاقدية والمالية.