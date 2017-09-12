%12 تحسنا فى أعداد زوار قلعة صلاح الدين خلال 8 أشهر

❏ مصطفى: الانتهاء من تركيب نظام المراقبة الشهر الجارى بتكلفة 13 مليوناالمال ـ خاصقال الدكتور جمال مصطفى، مدير عام منطقة آثار القلعة، إن هناك تحسنا ملحوظا بنسبة %12 فى حجم الزوار الوافدين لقلعة صلاح الدين خلال الـ8 أشهر الماضية مقارنة بالعام الماضى، لافتا إلى أن إيرادات المنطقة تستحوذ حاليا على ن

❏ مصطفى: الانتهاء من تركيب نظام المراقبة الشهر الجارى بتكلفة 13 مليونا

المال ـ خاص

قال الدكتور جمال مصطفى، مدير عام منطقة آثار القلعة، إن هناك تحسنا ملحوظا بنسبة %12 فى حجم الزوار الوافدين لقلعة صلاح الدين خلال الـ8 أشهر الماضية مقارنة بالعام الماضى، لافتا إلى أن إيرادات المنطقة تستحوذ حاليا على نسبة %56 من إيرادات قطاع الآثار.

وأضاف مصطفى لـ«المال»، أن القلعة حققت إيرادات خلال العام الماضى بنحو 13 مليون جنيه، مقارنة بـ8 ملايين جنيه فى العام السابق له 2015، متوقعا أن تتخطى الإيرادات حاجز الـ13 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن المصريين يستحوذون على النسبة الأكبر من أعداد الزوار الوافدين لمنطقة القلعة بواقع 5000 زائر يوميا، عكس السائحين الأجانب والتى لا تتخطى أعدادهم نحو الـ 1000 زائر يوميا، متابعاً أن دول شرق آسيا أكثر السائحين إقبالاً على الزيارة.

وأوضح مدير عام منطقة آثار القلعة أنه جار استكمال أعمال التطوير الخاصة بالمنطقة، ومن المقرر الانتهاء من تركيب نظام المراقبة الإلكترونية بالكامل خلال الشهر الجارى وبتكلفة 13 مليون جنيه، موضحا استكمال أعمال الصيانة والترميم الدورى للمنطقة.

يذكر أن مشروع تطوير آثار القلعة يتضمن عمل إضاءة كاملة للأماكن المظلمة فى القلعة، ووضع نظام تأمين وكاميرات جديدة على طول المنطقة الأثرية، التى تضم 23 متحفا ومسجدا، وتقع على 65 فدانا، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف الحربى، ورفع مخلفات الأشجار والقمامة من محيط القلعة.