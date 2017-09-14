%12 انخفاضًا فى تداول الإسكندرية للحاويات خلال النصف الأول

السيد فؤادأصدرت هيئة ميناء الإسكندرية أحدث تقرير لها عن نشاط الحاويات المحققة بالميناء خلال النصف الأول من العام الجارى، والذى تقوم به شركتان تضم كلا من الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري»، والإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات «AICT&raq

السيد فؤاد

أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية أحدث تقرير لها عن نشاط الحاويات المحققة بالميناء خلال النصف الأول من العام الجارى، والذى تقوم به شركتان تضم كلا من الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري»، والإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات «AICT» الصينية.

وأظهر التقرير تحقيق شركة الإسكندرية لتداول الحاويات نقصا فى معظم المعدلات الخاصة بها خلال الفترة التى شملها التقرير، حيث انخفض عدد الحاويات الواردة بواقع 24 ألف حاوية بنقص قدره %9، وقرابة 40 ألف حاوية صادر بنسبة %16 عما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضى 2016، ليكون إجمالى الانخفاض الذى لحق بالشركة قدره %12.

أما شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «الصينية» فقد حققت نقصا فى الحاويات الواردة 653 حاوية بنسبة %2 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بينما حققت زيادة فى الحاويات الصادرة قدره 5570 حاوية بنسبة نمو %3، ليكون الإجمالى بالنسبة للشركة تحقيق زيادة خلال نصف العام الجارى %1 بواقع 4917 حاوية.

وأشار التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه أنه لأول مرة يتم تحقيق زيادة غير مسبوقة فى حجم الحاويات التى يتم تداولها خارج محطات الحاويات، عبر أرصفة متعددة الأغراض تستقبل كافة أنواع السفن أو سفن متعددة الأغراض.

ولفت التقرير إلى أن حجم ما تم تداوله خارج أرصفة الحاويات التابعة للشركتين حقق زيادة فى أعداد الحاويات الواردة بواقع 9 ألآف حاوية بنسبة نمو %211 عما تم من نفس الفترة من العام الماضى، إضافة إلى زيادة فى أعداد الحاويات الصادرة بواقع 12 ألف حاوية بنسبة نمو %328، ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية اجتماعا لمجلس إدارته السبت المقبل، لمناقشة العديد من المشروعات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وعلى رأس تلك المشروعات التى تستهدفها الهيئة، ضم منطقة لوجستية جديدة للميناء على مساحة 400 فدان على ترعة النوبارية، حيث تنتظر هيئة الميناء قرار مجلس الوزراء لتخصيص الأرض للهيئة، بينما تقوم الأخيرة بالتخطيط للأنشطة المتوقع تنفيذها بالمنطقة الجديدة والتى تقترب من مساحة الميناء الحالية.

وتستهدف الهيئة مناقشة الموقف الأخير للانتهاء من الوصلة التى تربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى، والتى تم تنفيذها بنسبة %98 بتكلفة 370 مليون جنيه، إضافة إلى مناقشة المعوقات التى تواجه تنفيذ وصلة ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى والتى تواجه معوقات وتم تنفيذها فقط بنسبة %35، ومقرر أن تصل تكلفتها إلى 330 مليون جنيه.