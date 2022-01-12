%11 تراجعاً فى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة بالربع الثالث من 2021

– مصادر: «الكهرومائية» تتصدر.. والمركزات الشمسية والوقود الحيوى الأقل

تراجع إجمالى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من العام الماضى 2021 بنحو %11.8 عن نفس الفترة من العام السابق له 2020.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء، لـ«المـال» أن إجمالى التراجع بلغ نحو 800 ألف جيجا وات/ساعة، ليسجل الإنتاج نحو 6.964 مليون جيجا وات/ساعة، على مدار الثلاثة أشهر، شاملة كل مصادر توليد لطاقة.

وأضافت المصادر أن الطاقة الكهرومائية احتلت المركز الأول فى الربع الثالث من 2021، كأكثر مصدر للإنتاج بإجمالى 4.045 مليون جيجا وات/ساعة، تليها طاقة الرياح بواقع 1.664 مليون جيجاوات/ساعة على مدار 3 أشهر، ثم “الشمسية” بإجمالى 1.247 مليون جيجا وات/ساعة، وأخيرًا المركزات الشمسية والوقود الحيوى بنحو8 آلاف جيجا وات/ساعة.

وأشارت إلى أن الإنتاج خلال الربع الثالث فى الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من عام 2020، بلغ نحو 7.789 مليون جيجاوات/ساعة، إذ احتلت الطاقة المائية نصيب الأسد بإجمالى 4.934 مليون جيجاوات/ساعة، ثم الرياح بإجمالى 1.617 مليون، تليها الشمسية 1.2 مليون جيجاوات/ساعة، وأخيرًا المركزات الشمسية بإجمالى 37 ألف جيجا وات/ساعة.

وأضافت المصادر أن إجمالى القدرة الرسمية لمصر من الطاقة المتجددة بنهاية العام الماضى 2021 ، ارتفعت بنحو 500 ميجاوات، لتسجل نحو6300 ميجاوات بعد الانتهاء من تشغيل نحو 32 محطة شمسية فى بنبان، ومحطة لطاقة الرياح برأس غارب.

وأرجعت تراجع إنتاج الطاقة من الوقود إلى هبوط كبير فى الطاقة المنتجة عبر الطاقة المائية طفيف، إضافة إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأكثر من %20 عن الفترة نفسها من العام الماضى.

جدير بالذكر أن مصر انتهت من تنفيذ أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات باستثمارات مليارى دولار، بنظام الخلايا الفوتوفلطية، وتقوم الحكومة بشراء الطاقة من المستثمر، ويصل العائد على الاستثمار ما بين 10 – %15.

وأضافت المصادر أن إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية بلغ نحو 59 ألف ميجاوات بنهاية 2021، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015، وتحولت مصر لمحور رئيسى للطاقة بالعالم، بامتلاكها أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء التى نفذتها شركة «سيمنس» بقدرات إجمالية نحو 14.4 ألف ميجاوات ويصل حجم الطاقة المتجددة منها 6000 ميجاوات.

ونجحت مصر فى الوصول بإجمالى إنتاج الطاقة المتجددة، لتسجل نحو %20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول العام الجارى 2022 تصل فيها نسبة طاقة الرياح لنحو %12 إضافة إلى %6 نسبة الطاقة الكهرومائية، والطاقة الشمسية بنحو %2 من مزيج الطاقة.