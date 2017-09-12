%100 ارتفاعا في أسعار الجرجير والبقدونس في الأسواق

الصاوي أحمد:شهدت أسعار الخضراوات داخل أسواق محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في بعض أنواع الخضراوات واستقرارا في أخرى، وذلك بسوق سليمان جوهر بالدقي.ووفقا لتجار تجزئة في السوق، فقد قفزت أسعار "حزم" الخضراوات مثل الجرجير والشبت والبقدونس بنسبة 100% لتصل لجنيه للرابطة الواحدة، بدلا من 50

الصاوي أحمد:

شهدت أسعار الخضراوات داخل أسواق محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في بعض أنواع الخضراوات واستقرارا في أخرى، وذلك بسوق سليمان جوهر بالدقي.

ووفقا لتجار تجزئة في السوق، فقد قفزت أسعار “حزم” الخضراوات مثل الجرجير والشبت والبقدونس بنسبة 100% لتصل لجنيه للرابطة الواحدة، بدلا من 50 قرشا ولكن في بعض الأسواق لا تزال الأسعار كما هي دون تغيير.

وأكد التجار أن سعر كيلو جرام الطماطم 8 جنيهات، والخيار بـ10 جنيهات، والباذنجان الرومي بـ7 جنيهات، والباذنجان العروس الأبيض والأسود بـ8 جنيهات، والبطاطس بـ6 جنيهات.

ولفتوا إلي أن سعر كيلو جرام البصل الأحمر 4 جنيهات، والبصل الأبيض بـ3.5 جنيهات، والجزر بـ8 جنيهات، والثوم البلدي بـ25 جنيها، والثوم الصيني بـ15 جنيها، والفلفل الرومي بـ8 جنيهات، والبطاطا بـ5 جنيهات، ورابطة الملوخية بـ1.5 جنيه.

وسجل سعر الليمون 13 جنيها للكيلو، والكوسة بـ10 جنيهات، والبامية بـ20 جنيها، والكرنب بـ10 جنيهات، والفلفل الألوان بـ15 جنيها.