%10.7 نمو سنوي مرتقب فى سوق الأمن السيبراني بمصرحتي 2026

قال سانجيف بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة نيتيكس جلوبال ، إنّ سوق الأمن السيبراني في مصر سينمو بنسبة 10.7 % سنويا من عام 2020 إلى 2026.

واضاف في بيان اليوم إن ذلك النمو يتوافق مع حقيقة أنّ مصر ما زالت إحدى الدول الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد اتجاها إيجابيا في الإنفاق على المشروعات خلال العامين الماضيين.

وأكد تزايد الحاجة إلى تعزيز الأنظمة الأمنية، وتحقيق الأهداف الوطنية للحكومة المصرية، مما دفعها إلى مضاعفة جهودها للتركيز على حماية البنى التحتية الحيوية وتأمين حدودها الدولية، وذلك تماشيا مع رؤية 2030، والتوقعات بنمو الإنفاق الحكومي في مجال الأمن.

وأوضح أنه من المنتظر الكشف عن فرص وتقنيات وحلول جديدة لأول مرّة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للأمن والسلامة، الذي يعقد في القاهرة بين 19 و21 يونيو 2023 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتستعدّ مصر لاستعادة تأكيد مكانتها كبوابة رئيسية بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فمع وصول قيمة سوق الأمن القومي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي، والأمن التجاري إلى نحو 5.6 مليار دولار، إضافةً إلى نمو قطاع أمن المحيط الإقليمي بنسبة 14.8% خلال العام الماضي وحده.

ومصر ينتظرها حقبة جديدة من النمو الاقتصادي بالاعتماد على الإمكانات غير المستغلة في هذا المجال، بالتزامن مع استعدادات الدولة لاستعادة دورها بالكامل كأحد أكبر الاقتصادات في العالم بحلول 2030، متقدمةً على دول مثل ألمانيا واليابان.

وسيظل الأمن والأمن السيبراني والصحة والسلامة العمود الفقري لهذه التطورات باستمرار، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز الصناعات والتمدّن في جميع أنحاء الدولة. وسوف تثبت المنتجات والخدمات عالية المستوى في هذه المجالات أنها عوامل حاسمة بالنسبة لنمو مصر في المستقبل.

وتنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنجزت مصر مشروعات بقيمة 284 مليار دولار في السنوات الست الماضية، بما في ذلك إنشاء طرق وجسور ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات توليد الكهرباء، تزامنا مع انعقاد قمّة “كوب 27” في مصر هذا العام.

وأكد كريستوفر هدسون رئيس شركة “دي إم جي”، على تطوير سُبل الأمن والسلامة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت مثالي لعقد معرض ومؤتمر مصر الدولي للأمن والسلامة، مضيفًا أن تطوير البنية التحتية الجديدة من المطارات والموانئ والمرافق السكنية والعامة يتطلب أحدث معايير للأمن والسلام.

وأضاف: “سيكون المعرض والمؤتمر بمثابة منصة حيوية تجمع بين المصنعين والموزعين والمهندسين المعماريين، ومهندسين أنظمة وشبكات الأمن والسلامة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، كذلك المستخدمين النهائيين المستهدفين للعمل على المشروعات في القطاعات المختلفة، بالجمع بين النظم الأيكولوجية للصناعة بمعايير عالية الجودة.

ويركّز الحدث الدولي على أربع دعائم رئيسية هي: الأمن القومي، الأمن التجاري، الأمن السيبراني، ومكافحة الحرائق والسلامة ، ومن المرتقب أن يجتمع أكثر من 10 آلاف من خبراء قطاع الأمن والسلامة والمصنّعين ومقدمي التقنيات التكنولوجية والمسئولين الحكوميين خلال هذا الحدث،