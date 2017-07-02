%10.3 انخفاضا في عدد المصريين المهاجرين إلى الخارج 2016

سمر السيد: أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2016، بـــلغ عــدد المصـريين المهـاجـرين والــذين اكــتسبوا صفـة المهاجــر 367 مهاجـراً (أصلى ومرافق ) عــا

سمر السيد:



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2016، بـــلغ عــدد المصـريين المهـاجـرين والــذين اكــتسبوا صفـة المهاجــر 367 مهاجـراً (أصلى ومرافق ) عــام 2016 مقابـل 409 مهاجـراً ( أصلى ومرافق ) عام 2015 يانخفاض بلغ نسبته 10.3%.

واحتلت ايطاليا المرتبة الاولى من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج بنسبة 36.8% ، بـــلغ عدد المصريين المهاجرين الذيــن حصلوا علـى موافقة للهجرة بالخارج 336 مهاجــرا أصلـى بنسبة 91.6% ، 31 مهاجراً مرافق بنسبة 8.4% من الإجمالى.

وبلغ عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة لايطاليا 135 مهاجراً بنسبة 36.8 % من العدد الكلى ، وبلغ عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج من الذكور 330 مهاجراً بنسبة 89.9% , من الإناث 37 مهاجرة بنسبة 10.1% من الإجمالى.

كما بلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية (بكالوريوس – ليسانس) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجــرة بالخـارج 197 مهاجــراً بنسبـة 55.2% مــن إجمـالى عـدد المهـاجريـن الأصـليين والمرافقــين فى سـن التعليم (10 سنوات فأكثر) البالغ عددهم 357مهاجرا.

ويأتى المهاجرين فى الفئة العمرية ( 40 – 44 سنة) فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا عــلى موافقــة للهجــرة بالخـارج حيث بلـغ عددهم 90 مهاجـراً بنسبـة 24.5% يليهـا الفئـة العمرية (35 – 39 سنة) بعدد 82 مهاجراً بنسبة 22.3% من الاجمالى.



وبـلغ عدد المهاجرين الـذين إكتسبـوا جنسيات أجنبية 2241 مهاجراً عام 2016 مقابـل 2200 مهاجراً عـام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 1.9%, تأتـى مجموعـة الـدول الأوروبية فى المرتبة الأولـى حيــث بـلغ عـددهم 1329 مهاجراً بنسبة 59.3 % ، يليها مجموعة الدول الأمريكية بعدد 559 مهاجراً بنسبة 24.9 %، ثم مجموعة الدول العربية بعدد 267 مهاجرا بنسبة قدرها 11.9% من الإجمالى.