%10 نمو مستهدف فى معدلات تجميع BMW

المال ـ خاص:تخطط المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء ومنتجين سيارات BMW فى مصر، لتجميع مايزيد عن ألف سيارة من الجيل السابع الجديد كليا من الفئة الخامسة G30 محليا حتى نهاية العام الجارى.وعقدت البافارية الاسبوع الماضى دائرة مستديرة ضمت قيادات المجموعة بمناسبة طرح الجيل الجديد كليا من بى ام دابليو ا

المال ـ خاص:

تخطط المجموعة البافارية للسيارات، وكلاء ومنتجين سيارات BMW فى مصر، لتجميع مايزيد عن ألف سيارة من الجيل السابع الجديد كليا من الفئة الخامسة G30 محليا حتى نهاية العام الجارى.

وعقدت البافارية الاسبوع الماضى دائرة مستديرة ضمت قيادات المجموعة بمناسبة طرح الجيل الجديد كليا من بى ام دابليو الفئة الخامسة.

وقال يحيى عبد القدوس، رئيس قطاع التسويق بالجموعة، فى تصريحات للمال انه تقرر بدء تسليم الدفعة الأولى من السيارة خلال الاسبوع الثالث من ابريل الجارى، متوقعا ان تشهد معدلات مبيعات العلامة الألمانية فى مصر نموا بفضل طرح الفئة الخامسة.

وأكد على ان الفترة المقبلة ستشهد ضم سيارات جديدة لخط التجميع، والتى من بينها الجيل الجديد من BMW X3، كاشفا عن وقف انتاج الجيل الحالى تماشيا من سياسة الشركة الأم العالمية والتى تهدف تقديم احدث ما يستجد من طرازات على الساحة العالمية بالأسواق المتواجدة بها.

وتابع : ان الفترة المقبلة ستشهد توفير BMW X2 الجديدة كليا للسوق المصرى عبر الاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا ان خطط تجميعها بمصنع البافارية مازال قيد الدراسة.

واستبعد امكانية لجوء البافارية لتجميع الفئة الأولى أو الفئة الثانية من العلامة التجارية مع اعتمادها على الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلى من كلا الفئتين.

وأشار عبد القدوس ان خطة البافارية تتمثل فى أن تكون مبيعاتها محلية الانتاج بنظام SKD، على ان تمثل مبيعات المستوردة الشريحة الأقل، لاسيما مع ارتفاع درجة الكفاءة والجودة للسيارات والطرازات المحلية.

وأشار إلى أن البافارية تبحث بصفة مستمرة فرص تجميع طرازات جديدة داخل مصنعها بالسادس من اكتوبر تماشيا مع الاستراتيجة التى تتبناها المجموعة فى هذا الصدد.

وعن امكانية بحث سبل التصدير للأسواق المجاورة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية، قال عبد القدوس ان التصدير يحقق العديد من المكاسب للسوق المحلى والاقتصاد، كما انه سيسهم فى تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الا ان تصدير سيارات العلامة الألمانية لدول الكوميسا على سبيل المثال سيكون فى غاية الصعوبة لعدد من الاعتبارات والتى من اهمها تفضيلات تلك البلدان لسيارات وعلامات تجارية معنية عن التى يتم تداولها فى السوق الصرى.

وتابع : انه اذا سنحت الفرصة لتصدير سيارات BMW لأى دولة فى العالم فانه سيتم زيادة الطاقة الانتاجية، مشيرا الى ان جودة عمليات التجميع للعلامة التجارية لا تمثل اى عائق فى تصديرها لاى دولة، لاسيما وانها مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من قبل الشركة الأم.

واوضح ان خطة البافارية تتمثل فى سد الطلب المحلى على السيارات الفاخرة بصفة عامة وBMW بصفة خاصة، مشيرا ان الهدف من انشاء المصنع هو السوق المحلى فى المقام الأول.

وتابع : ان اهتمام البافارية بالتسعير العادل وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وتنوع الموديلات المطروحة وراء احتلال العلامة الألمانية صدارة مبيعات العلامات الفاخرة فى السوق المحلى.

واشار فى كلمته الى اهتمام الدولة بدعم السيارات الكهربائية وتشجيع الطلب عليها، مستدلا على ذلك بقرار وزير التجارة والصناعة بفتح باب استيراد المستعمل منها مع تمتعها بالإعفاء الكامل من الجمارك.

واوضح عبد القدوس ان الشركة الألمانية لديها علامة تجارية مستقلة تحمل اسم “I” والمتخصصة فى انتاج السيارات الكهربية، وان البافارية منذ قرابة العام ونصف ارسلت مجموعة من العاملين بالمجموعة لتلقى دورات تدريبية لصيانة الطرازات الكهربية لبى ام دابليو، وبالتالى فان البافارية على استعداد لاستقبال العلامة I من حيث العمالة المدربة.

واشار الى انه خلال فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «اوتوماك – فورميلا» تم طرح BMW I3 الكهربائية بالكامل، وان البافارية تدرس توجهات المستهلكين، وردود الفعل تجاهها.

ومن جانبه، قال محمد زكريا، مدير عام مصنع البافارية للسيارات، ان العام الحالى سيشهد نمو معدلات التجميع بمصنع البافارية بنسبة تصل إلى 10%، خاصة مع بدء نشاط تجميع الفئة الخامسة وخطط المجموعة لضم طرازات جديدة لمجال التجميع.

وأشار للمال الى ان البافارية تستهدف خلال العام الجارى ضخ استثمارات بقيمة تتراوح ما بين 10 ملايين إلى 15 مليون بنهاية العام الجارى لزيادة معدلات الانتاج، وذلك بخلاف الاستثمارات التى تخص كل موديل والتى تترواح ما بين 800 ألفا الى مليون يورو حسب الموديل المستهدف تجميعه.

وطالب مدير عام مصنع البافارية للسيارات بضرورة استمرار سياسة الحماية الجمركية لمصنعى السيارات المحليين، بجانب وضع برنامج لدعم المصنعين بما يمهد الطريق امام تطوير الصناعة والمكونات.

وحمل زكريا الاداء الضعيف والحجم المتدنى لمبيعات سوق السيارات السبب فى ضعف تطوير صناعة السيارات وتعميق صناعة المكونات، خاصة وان ضعف الكميات المنتجة لاتمثل جدوى اقتصادية لضخ استثمارات فى مجال الصناعات المغذية.

وبسؤال محمد زكريا عن اسباب تجميع الفئة الخامسة رغم ترقب حصولها على الاعفاء الجمركى الكامل بحلول 2019، قال ان هذا القرار يحمل مخاطرة كبيرة خاصة مع تاخر صدور استراتيجة صناعة السيارات.

واكد زكريا على ان البافارية انتهجت خطة استراتيجية خلال السنوات الأربعة الماضية تتمثل فى الاعتماد على تجميع طرازات X والمنتجة بالولايات المتحدة الأمريكية، الى جانب ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار فى خط الدهان بهدف تجميع سيارات وعلامات للغير، الامر الذى سمح باستمرار البافارية فى التجميع حتى الأن.

واشار الى ان قرار تعويم الجنيه، وتراجع قيمة العملة المحلية، بالاضافة الى ارتفاع معدلات التضخم خلقت العديد من الفرص والمميزات لاستمرار التجميع المحلى للطرازات الأوربية، خاصة مع ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال ان البافارية تقوم على انتاج سيارات تضع لمعايير الانبعاثات الأوربية يورو 5 ويورو 6 كما انها تسعى دائما لتحقيق اعلى معايير الكفاءة والجودة فى عمليات التصنيع.

واكد على ان تحدى البافارية يتمثل فى تعميق المكون المحلى فى عمليات انتاج BMW لتتطابق مع مواصفات الشركة الأم فى كل مكون محلى، مشددا فى الوقت ذاته على التزامه بزيادة النسبة عن %45 حال صدور قرارات حكومية فى هذا الصدد.

واوضح زكريا ان هناك رقابة صارمة من قبل الجانب الألمانى على المكونات المحلية المستخدم فى تجميع BMW للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة من الشركة الام.

ويعد مصنع البافارية من مصانع Net Work 2 والتى تعتمد على نظام SKD لتجميع سيارات بى ام دابليو، وانها ضمن 7 مصانع عالمية تعمل بهذا النظام والمتواجدة فى كل من روسيا، وماليزيا، والهند، والبرازيا، وتايلاند، واندونيسيا، ومصر.

وبين زكريا ان مصر تحتل مرتبة متقدمة فى نشاط التجميع والانتاج لسيارات العلامة التجارية مقارنة بباقى المصانع المماثلة لها حول العالم.

واكد على ان الحصة السوقية لمبيعات العلامة الألمانية بالسوق المحلية فى تزايد مستمر، كما ان البافارية تستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات سوق السيارات الفاخرة.

وتقدر الحصة السوقية لمبيعات السيارات الفاخرة تتراوح ما بين %4.5 الى %5 من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات.

وتجدر الإشارة إلى ان البافارية للسيارات منذ اطلاق مشروع التجميع المحلى انتجت أربعة أجيال من الفئة الخامسة وهم E39، E60، F10 بخلاف الجيل الحالى.