%10 من قيمة الوحدة غرامة التصالح بقانون المبانى المخالفة

ياسمين فواز: استقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تحديد %10 من القيمة السوقية للوحدة، كغرامة بمشروع قانون الحكومة للتصالح مع المبانى المخالفة، الذى من المقرر أن يصدره البرلمان عقب الانتخابات الرئاسية، وسيتم تطبيقه لمدة 3 شهور فقط، يعقبه تطبيق قانون…

ياسمين فواز:

استقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تحديد %10 من القيمة السوقية للوحدة، كغرامة بمشروع قانون الحكومة للتصالح مع المبانى المخالفة، الذى من المقرر أن يصدره البرلمان عقب الانتخابات الرئاسية، وسيتم تطبيقه لمدة 3 شهور فقط، يعقبه تطبيق قانون البناء الموحد، الذى يمنع التصالح فى مخالفات البناء.

وكان د.مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد أن قانون التصالح «مؤقت»، لمدة 3 شهور فقط، مشيرا إلى أن %99 من حجم مخالفات البناء تقع بالمدن القائمة بالفعل، وأغلبها تمت فى الفترة التى أعقبت فترة الانفلات الأمنى، موضحًا أن هناك مليون و800 ألف مخالفة يصعب إزالتها، ولابد من التعامل معها، وعلل حصر المدة الزمنية التى سيتم تقديم فيها الطلبات بثلاث شهور فقط، بأن طول المدة قد يدفع البعض للبناء المخالف، استغلالا للقانون.

ووفقا للنائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان فى تصريحاته لـ«المال» فإنه تم الاتفاق على تحديد نسبة لا تتعدى %10 من القيمة السوقية للوحدة، مؤكدا أن الغرامة سيدفعها الحائز الأخير للوحدة، بهدف القضاء على أى تحايل تم فى تسجيل العقارات، والوحدات المخالفة.

وأشار إلى أن مشروع القانون حدد عدة شروط لإجراء التصالح مع المخالفين، أبرزها السلامة الإنشائية، وعدم التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، إلى جانب تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو المملوكة للدولة، أو الأراضى الزراعية.

وكشف عن وجود أزمة فى أعداد المثمنين، مشيرا إلى أن عددهم لا يتجاوز 250 مثمناً، وفى الوقت نفسه ينص مشروع القانون على تحصيل قيمة المخالفة وفقا للقيمة السوقية، دون وضع معايير لتحديدها، فى حين أن الوحدات المخالفة تقارب 20 مليون وحدة، ولفت إلى أن اللجنة اتففت على أن يتم تحديد الغرامات من قبل لجان تشكل من مكاتب استشارية عقارية معتمدة، للخروج من هذا المأزق.

وفيما يخص الجدل المثار بشأن تضارب القانون السابق، مع المادة 29 من الدستور، الخاصة بالأحوزة العمرانية للأراضى الزراعية، قال إن وزير الإسكان أكد وجود توسع فى التخطيط العمرانى، لم يتم تفعيله بسبب ثورة 2011، متابعا سيتم طرح التخطيط العمرانى الجديد وتفعيله، بالتزامن مع إقرار القانون.

وأشار وكيل اللجنة، لاجتماع ثلاثى مرتقب بين وزارة الزراعة والإسكان والتنمية المحلية، تمهيدا لإقرار القانون.

وتقوم فلسفة القانون على تشكيل لجنة رئيسية فى كل محافظة، تضم مجموعة من المكاتب الاستشارية، والجامعات، والجهات البحثية، بهدف حصر المخالفات، بناء على طلبات أصحابها، وفقا لشروط القانون، وسيتم البت سريعا بعد نزول لجان المعاينة للموقع.