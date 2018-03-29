%10 زيادة مرتقبة فى أسعار الأسماك والبيض خلال شم النسيم

■ رئيس الشعبة: الرنجة بين 33 و77.. والفسيخ 165 جنيهًاتوقع مسئولون زيادة إقبال المستهلكين على أسماك الفسيخ، والرنجة، والبيض، بنسبة %10 عن المعتاد، مع ارتفاع أسعارها بذات النسبة، استعدادا لاستقبال المصريين لعيد شم النسيم، الذى يحين 9 أبريل المقبل، والذى يكثر فيه تناول تلك الأصناف كوجبات رئيسية.قال

■ رئيس الشعبة: الرنجة بين 33 و77.. والفسيخ 165 جنيهًا

توقع مسئولون زيادة إقبال المستهلكين على أسماك الفسيخ، والرنجة، والبيض، بنسبة %10 عن المعتاد، مع ارتفاع أسعارها بذات النسبة، استعدادا لاستقبال المصريين لعيد شم النسيم، الذى يحين 9 أبريل المقبل، والذى يكثر فيه تناول تلك الأصناف كوجبات رئيسية.

قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأسماك تشهد استقرارًا منذ عدة أشهر، سعر سمك البلطى بين 18 و22 جنيهًا للكيلو الجملة، ويصل للمستهلك بين 20 و25 جنيهًا، والبورى بين 30 و40 جنيهًا للكيلو الجملة، وللمستهلكين 35 و45 جنيهًا للكيلو، والجمبرى بين 80 و400 جنيه للكيلو.

ورجح جعفر ارتفاع أسعار أسماك الفسيخ بنسبة %10، حال زيادة الإقبال عليها فقط، مقارنة بأسعار العام الماضى الذى تراوحت الأسعار خلاله بين 120و150 جنيهًا للكيلو، فيما تتراوح الرنجة بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن هناك نوعين من الرنجة التى يتم تدخينها فى مصر، وسعرها بين 30 و40 جنيهًا للكيلو، والسمك المستورد كاملًا وسعره بين 50 و70 جنيهًا، وهذا السمك مستورد من النرويج وهولندا. ووجه رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، المستهلكين بضرورة شراء الأسماك، خاصة الرنجة والفسيخ من المحال المعروفة لديهم مسبقًا، تجنبًا لبيع البعض تلك الأصناف من مصادر مجهولة استغلالا لزيادة إقبال المستهلكين خلال تلك الفترة.

ورجح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، زيادة مبيعات البيض بنسبة 10% عن المعتاد، بالتزامن مع إقبال موسم شم النسيم وعادات المصريين، التى لاتزال مستمرة، خاصة بالمناطق الريفية لتلوين البيض احتفالًا باستقبال الربيع.

يضيف السيد، حال رواج المبيعات بنسبة %10 فإن السعر سيزيد بنفس النسبة ليتراوح بين 36 و37 جنيهًا للكارتونة “تضم 30 بيضة”، مقارنة بسعرها حاليًّا الذى يتراوح بين 33 و34 جنيها للمستهلك، وتتراوح سعر الكارتونة فى المزرعة بين 28.5 و29.5 جنيهًا حاليًّا وسعر البيضة يصل إلى 1.15 جنيه للمستهلك.

يشار إلى أن حجم إنتاج مصر من البيض يصل حاليًا إلى 11.5 مليار بيضة سنويًّا، وفقًا لإحصاءات اتحاد منتجى الدواجن.

وأكد السيد أن أسعار البيض شهدت تذبذبًا واضحا خلال الأيام الحالية، وتغير السعر عدة مرات متراجعًا من 31 و29.5 ثم 28.5 جنيه للكارتونة حاليًّا.

وأوضح أنه لا توجد معايير فى السوق المصرية تحدد مستويات الأسعار، ولكن استقرار أسعار البيض عند تلك المستويات، حاليا يعود لزيادة مدخلات الإنتاج ومنها الأعلاف التى تبلغ 7300 جنيه للكيلو، وسعر الكتاكيت المرتفع الذى يتراوح بين 7 و8 جنيهات للكيلو حاليًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية.

يرجح رئيس شعبة الثروة الداجنة، تراجع الإقبال على الدواجن خلال الأيام المقبلة تزامنا مع استعداد المصريين لاستقبال شم النسيم، الذى يشهد إقبالًا على الأسماك، خاصة الرنجة والفسيخ، على أن يعاود الطلب على الدواجن مرة أخرى منتصف الشهر المقبل مع حلول منتصف شعبان واستعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

يذكر أن أسعار الدواجن تصل حاليًا إلى 23 جنيها للكيلو فى المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 27 جنيها لكيلو الدواجن البيضاء، وفقًا للسيد.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، زيادة إنتاج الدواجن لتصل إلى 2 مليون طائر يومى مقابل 1.6 مليون طائر يومى حاليًّا، وذلك بدخول العديد من المنتجين فى دورات إنتاجية جديدة؛ استعدادًا لزيادة الاستهلاك فى شهر رمضان الكريم.