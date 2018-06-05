%10 زيادة فى تبرعات رمضان لبنك الطعام

■ العينية تتجاوز 6 مليارات جنيه سيد بدر قال الدكتور معز الشهدى، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، إن حجم التبرعات من حملة الإعلانات الرمضانية حققت زيادة %10 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى.ورفض الإفصاح عن حجم التبرعات خلال النصف الأول من شهر الصوم، مؤكدًا أن البنك لا يمول حملاته ل

■ العينية تتجاوز 6 مليارات جنيه

سيد بدر

قال الدكتور معز الشهدى، الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى، إن حجم التبرعات من حملة الإعلانات الرمضانية حققت زيادة %10 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى.

ورفض الإفصاح عن حجم التبرعات خلال النصف الأول من شهر الصوم، مؤكدًا أن البنك لا يمول حملاته لكنها تتم برعاية شركاء من البنوك التجارية والشركات، وأن هذه الحملات تحقق المستهدف منها وتمول تكلفتها وزيادة 10 أضعاف لتبرعات البنك.

وفى تصريحات صحفية سابقة خلال الشهر الماضى قال «الشهدى»، إن حملة رمضان الجارى تستهدف تحقيق 10 أضعاف تكلفتها بقيمة تصل لنحو120 مليون جنيه.

وأشار – فى تصريحات لـ«المال» – إلى أن الحملات الإعلانية تحقق العديد من الأهداف للمؤسسة، منها تعريف المواطنين بالمؤسسة الخيرية وأهدافها والإنجازات التى تحققت حتى يساهموا من خلال تبرعاتهم، وهوما يساهم فى استمرارية العمل، بجانب أنها تعتبر استثمار فما يتم إنفاقه على الحملة يعود أضعاف مضاعفة للمؤسسة لدعم العمل الخيري.

وحول حجم التبرعات النقدية والعينية للبنك، أوضح أن البنك بدأ فى عامه الأول بتمويل من المؤسسين فقط ووصلت التكلفة فى هذه الفترة نحو8.2 مليون جنيه، لافتًا إلى أن حجم دورة العمل النقدية عبر التبرعات، وصلت لنحو400 مليون جنيه، بخلاف التبرعات العينية من رجال الأعمال والفنادق وغيرهما والتى تتجاوز 6 مليارات جنيه.

ويدرس بنك الطعام، وفقًا لشهدى، تدشين بنك التعليم للمساهمة فى توفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، وتضم المؤسسة فى الفترة الحالية بنوك الطعام والشفاء والكساء والأمل والمهارات.

وأكد حرص بنك الطعام على تحقيق الاستدامة فى مشروعاته وتنمية موارده، من خلال استثمار جزء من أمواله، ويمتلك حاليًا 3 مزارع تسمين تضم أجود سلالات الأبقار على مستوى العالم التى توفر 36 لتر ألبان يوميًا، ومصانع للتعبئة والتغليف، وشركة نقل لخدمة البنك، وكذلك تدشين نموذج للشراكة مع المزارعين لزيادة الدخل وتوفير الموارد، وتتجاوز استثماراته 100 مليون جنيه.

وحسب ميزانية البنك بنهاية عام 2016 فقد بلغ إجمالى التبرعات النقدية نحو226.59 مليون جنيه، بخلاف تبرعات عينية بقيمة 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى تبرعات الوجبات الجاهزة من الفنادق التى يتم توزيعها عن طريق الفنادق بقيمة بلغت 5.724 مليار جنيه.

واعتبر «الشهدى« أن مشروع مكافحة إهدار الطعام من أنجح المشروعات التى قام بها البنك منذ تدشينه لترتفع عدد الوجبات التى يتم توفيرها سنويًا من خلاله إلى 19 مليون وجبة خلال 2017، لافتًا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة اعتمدت دليل التشغيل الخاص بالبنك فيما يتعلق بمكافحة إهدار الطعام حتى يتم تصديره لدول أخرى.

ويعتبر البنك من أنجح المؤسسات العاملة فى العمل التنموى فى مصر رغم تدشينه فقط منذ عام 2006، واستطاع بعد نجاحه فى برامج الإطعام الشهرى ومكافحة إهدار طعام الفنادق فى نقل تجربة بنك الطعام لنحو33 دولة، بجانب تطوير 61 بنك طعام فى دول أخرى.

