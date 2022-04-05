%10 زيادة فى أسعار وجبات الإفطار والسحور بالمطاعم السياحية

قال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن هناك ارتفاعا بنسبة %10 فى أسعار وجبات الإفطار والسحور التى تقدمها المطاعم السياحية خلال شهر رمضان؛ لمواكبة الزيادة التى شهدتها أسعار المنتجات الغذائية.

وتوقع أن يكون هناك إقبال «جيد» من المواطنين على تناول وجبات الإفطار والسحور فى المطاعم السياحية، مرجعًا ذلك إلى تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وزيادة عدد المتلقين للقاحات المضادة للفيروس.

وأشار- فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إلى أن عدد المطاعم السياحية يصل إلى 1420 موزعين على جميع أنحاء الجمهورية، مرجحًا زيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة، خاصةً بعد صدور قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد.

عادل المصري رئيس غرفة المنشات السياحية

كان مجلس النواب وافق خلال شهر فبراير الماضى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحة رسميًا، والذى يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهى «الشباك الواحد» بما لا يمس حق كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها.

كما يهدف القانون إلى زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التى يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى فى الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وكذلك تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.