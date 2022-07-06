%10 انخفاضاً فى الطلب على اللحوم البلدى قبل ساعات من عيد الأضحى

◗❙وهبة: كيلو البلدى ضعف المستورد.. والمستهلك يلجأ للبديل الأقل تكلفة

أكد محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الطلب على اللحوم البلدي يشهد تراجعًا بنسبة %10 عن كل عام، مرجعًا ذلك لاتجاه المستهلكين للحوم المستوردة المنتشرة بمنافذ أمان، والجمعيات، والشوادر، كما أن هناك اتجاهًا إلى الصكوك مع شراء الأضاحى الحية.

وقال وهبة فى تصريحاته لـ«المال»: «المستهلك يلجأ لشراء اللحم المستورد، وخاصة السودانى، إذ إن سعر 2 كيلو من اللحم المستورد يعادل سعر كيلو واحد من اللحم البلدى، إذ يبدأ سعر كيلو اللحم السودانى من 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو، والبرازيلى المجمد من 80 جنيهًا، مقابل 180 إلى 200 جنيه سعر كيلو اللحم البلدى».

يذكر أن مصر تستورد لاستهلاكها من اللحوم قرابة %40 من الخارج، بينما يغطى الإنتاج المحلي قرابة %60، يتضمنها عجول مستوردة يتم استيرادها من الخارج وتربيتها محليًّا، بحسب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتابع وهبة: الاتجاه الوحيد للحدِّ من صعود أسعار اللحوم البلدى، هو الاتجاه لتنمية الثروة الحيوانية محليًّا.

وقال إنه مع طبيعة الموارد المصرية، فمن الصعوبة إيجاد مراعٍ طبيعية تسمح بتنمية الثروة الحيوانية بتكلفة أقل، فضلًا عن أن ارتفاع أعداد سكان مصر يجعل السوق المحلية يعتمد بشكل أكبر على الأعلاف المستوردة، والتى قفزت أسعارها إلى 4 مرات عن العام الماضى، للتوسع فى تربية الثروة الحيوانية.

وكان محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، صرح مؤخرًا بأن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت بأسعار اللحوم للارتفاع خلال موسم عيد الأضحى لعام 2022، بنسب تراوحت بين 10 و%15 عن العام الماضى، لتصل اللحوم حتى 200 جنيه للكيلو، فيما تتراوح أسعار الأضحية الحية بين 4000 وحتى 25 ألف جنيه للخراف والعجول.

وكان رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد فى الربع الأول من العام الجارى، على أن مصر تستورد رؤوسًا حية من أوكرانيا، وستؤثر حربها مع روسيا على ارتفاع أسعار اللحوم فى مصر.

كما ذكر رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريحات مؤخرًا لـ«المال»، أن الأضاحي وبخاصة الخراف ارتفعت قرابة 50 جنيهًا فى الكيلو الحى عن العام الماضى.

وتابع: أنه رغم الهدوء الذى تشهده الفترة الحالية، فإنه يرجح أن يبدأ الطلب فى التزايد على الأضاحي خلال الأسبوع الأخير من يونيو الجارى.

وبحسب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريحاته لـ«المال»، فإن سعر الجمال يقارب بين 30 و35 ألف جنيه للجمل الواحد، وهو يباع جملة واحدة دون وزن كباقى أصناف الأضاحي الحية كالخراف والعجول، كما أن له أسواقًا متخصصة فى بيعه أشهرها فى منطقة أنشاص، فضلًا عن مناطق أخرى فى الشرقية.

ونصح وهبة المستهلكين بالتأكد من صحة الأضحية، لافتا إلى أن وزن الأضحية المناسب من الخراف يبدأ من 40 كيلو.

يشار إلى أن حجم استهلاك مصر من اللحوم يبلغ 1.2 مليون طن سنويًّا، تستورد مصر منه %50، فيما يغطى الإنتاج المحلى نسبة الـ%50 الأخرى.