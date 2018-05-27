%10 ارتفاعا مرتقبا لأداء سوق السيارات بنهاية العام

المال-خاصأكد خالد سعد، مدير عام شركة «بريليانس» البافارية، أن سوق السيارات شهدت تراجعا فى المبيعات منذ حلول شهر رمضان بنحو %5 لانشغال القوة الشرائية بتدبير احتياجاتهم الخاصة بالشهر المبارك، وقرب انتهاء الموسم الدراسي.وتوقع أن يشهد أداء السوق تحركا بدءًا من الربع الثالث، بالتزامن مع د

المال-خاص

أكد خالد سعد، مدير عام شركة «بريليانس» البافارية، أن سوق السيارات شهدت تراجعا فى المبيعات منذ حلول شهر رمضان بنحو %5 لانشغال القوة الشرائية بتدبير احتياجاتهم الخاصة بالشهر المبارك، وقرب انتهاء الموسم الدراسي.

وتوقع أن يشهد أداء السوق تحركا بدءًا من الربع الثالث، بالتزامن مع دخول الإجازات الموسمية، واﻷعياد التى تشهد زيادة فى معدلات الطلب على السيارات، مرجحا أن تسجل مبيعات سوق السيارات نموا طفيفًا فى حدود %10 فى ظل التحديات التى تواجهها السوق.

وأشار إلى أن سوق السيارات تعانى من العديد من اﻷزمات الحالية ممثلة فى ارتفاع التكلفة الاستيرادية الناتجة عن زيادة أسعار العملات اﻷجنبية، وإحجام البنوك عن تمويل مبيعات السيارات، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات فى السوق من خلال زيادات سعرية لبعض العلامات التجارية من أبرزها “الصينية”، فضلا عن توقف شركات عن الاستيراد لعدم قدرتها عن المنافسة.

وأوضح علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، أن مبيعات السيارات تشهد حالة من الركود منذ حلول رمضان، مقارنة بأداء السوق خلال أبريل الماضى، موضحا أن السوق تشهد بطئا فى عمليات بيع السيارات خلال تلك الفترة من كل عام؛ بالإضافة إلى أن الفترة الحالية، تشهد انخفاضا فى حجم الطلب، بسبب ارتفاع اﻷسعار إلى مستويات قياسية تجاوزت حاجز القدرة المالية للمستهلكين.

ورجح أن تعاود عمليات بيع السيارات إلى معدلاتها السابقة التى تتراوح ما بين 10 و14 ألف سيارة شهريا بعد رمضان، متوقعا أن تسجل سوق السيارات بمختلف الشرائح «ملاكى وأتوبيسات ونقل» ارتفاعا طفيفا فى حدود %10 فقط.

وذكر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»؛ أن إجمالى مبيعات السيارات بلغ 35.1 ألف مركبة خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 26.55 ألف وحدة خلال للفترة المقابلة من 2017.